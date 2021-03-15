Андрей Шарендо: Поведение так называемых правозащитников — это предательство 8 15.03.2021, 17:49

3,832

Фото: «Белсат»

Смысл в постановлении суда, которому никто не доверяет?

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Андрей Шарендо жестко высказался в «Фейсбуке» о белорусских правозащитниках:

- Сегодня Сергей Будкин призвал правозащитное сообщество открыть глаза и признать Игоря Банцера политзаключенным. Жизнь Игоря сейчас в опасности. Виноваты в этом также и правозащитники, которые тянут резину. Раньше я думал, что виной всему бюрократия, а теперь вижу, что это просто скотство и предательство.

От себя хотел бы добавить, что мою жену Полину, как и Игоря Банцера также не признали политзаключенной. И не признают до приговора. Увы, нашим так называемым правозащитникам нужно постановление суда. Суда, которому никто не доверяет. То, что кто-то до этого приговора может просто не дожить, их не беспокоит. Сейчас в такой ситуации, как Полина и Игорь находятся сотни, а может и тысячи человек. Правозащитники просто их решили не замечать.

Полина всю свою жизнь посвятила Беларуси. Сейчас она рассчитывается своим временем за решеткой и здоровьем за наше общее дело. Не глядя на психологическое и физическое давление, я знаю, она справится. Она сильная, несокрушимая!

Мне предлагают писать письма, обращения и петиции, но я этого делать не буду. Это не приблизит нас к победе. Пусть это мелкое предательство останется на совести так называемых правозащитников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».