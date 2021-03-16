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Время выбрало нас!

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  • 16.03.2021, 9:22
  • 7,110
Время выбрало нас!

Лукашенко - никто, ноль.

– 25 марта Беларусь будет отмечать День Воли!

Пора показать, что мы - реальная сила, мы - народ, реальная власть. Заставить их увидеть, услышать и заметить нас. И сделать это можно только одним способом — выйдя на улицу. Это - наше конституционное право и право, прописанное в Декларации прав человека, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Лукашенко - никто, ноль. Он незаконно удерживает власть более двух десятков лет и впереди его ждут только суд и тюрьма.

Самое главное - понимать, насколько их мало. Нас 97 процентов. И это не просто красивые слова, это - реальность. Вся страна восстала против этого колхозного режима. Нам просто надо быть вместе и, несмотря ни на что, не сдаваться.

Друзья мы должны сказать: «Хватит! Сколько еще лет жизни мы должны отдать этому прожорливому паразиту, захватившему нашу страну?»

Мы - большинство. Мы - сила. А они - отжившее прошлое, которое судорожно пытается цепляться за нас. Однако без шансов. Прошлое никогда не возвращается. Впереди - только будущее. Свободное и счастливое.

Время выбрало нас!

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