Audi перестанет делать новые двигатели 4 16.03.2021, 18:48

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Компания намерена полностью перейти на электромобили.

Компания Audi перестанет делать новые бензиновые и дизельные двигатели, а через 10-15 лет намерена полностью перейти на электромобили, сообщает Automobilewoche.

Такие меры необходимы, чтобы соответствовать новым экологическим нормам в Европе. Последним классическим двигателем Audi станет шестилитровый бензиновый агрегат W12. Им оснастят топовую версию флагманского седана A8.

Ранее в марте другой автопроизводитель — Volkswagen — объявил, что собирается стать мировым лидером в производстве электромобилей к 2025 году. Компания планирует капитально вложиться в производство батарей и постоянно наращивать долю электромобилей среди продаж. Volkswagen готовится полностью перейти на модульный выпуск электромобилей на базе платформы Modular Electric Drive Toolkit (MEB), которая будет развернута в Европе, Китае и США.

Только электромобили к 2030 году будет производить и Volvo. Технический директор автопроизводителя Хенрик Грин заявил, что у машин на бензине нет будущего в долгосрочной перспективе. В 2020 году Volvo запустила продажи электрического автомобиля XC40 Recharge. К 2025 году планируется, что 50 процентов от глобальных продаж компании придется на электромобили, остальное ― на гибриды.

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