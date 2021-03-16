Фонд спортивной солидарности призвал перенести из Беларуси чемпионат Европы на треке 4 16.03.2021, 19:01

иллюстрационное Фото: Dario Belingheri / Bettini photo / UEC

Турнир должен пройти с 23 по 27 июня 2021 года.

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал руководство Европейского велосипедного союза перенести из Минска чемпионата Европы по велоспорту на треке, передает «Трибуна».

Турнир должен пройти с 23 по 27 июня 2021 года.

Белорусский фонд спортивной солидарности выражает глубокую озабоченность по поводу возможного проведения чемпионата Европы по велоспорту на треке с 23 по 27 июня 2021 года в Минске.

По информации Фонда руководство UEC (Европейский велосипедный союз) не намерено переносить чемпионат Европы из Беларуси. Место и даты проведения мероприятия сохраняются в календарном плане европейского велосипедного объединения.

В то же время, уже более 7 месяцев белорусский народ протестует против фальсификаций результатов президентских выборов и жестокости правоохранительных органов. За этот период десятки тысяч беларусов были избиты, больше 33 тысяч мирных граждан были задержаны, более 500 подверглись унижению и пыткам, сотни заключены под стражу на основании одного единственного факта – они осмелились открыто высказать свою гражданскую позицию.

Не стали исключением и белорусские спортсмены, тренеры, а также спортивные специалисты, которые подверглись государственным репрессиям. С августа 2020 года в Белорусский фонд спортивной солидарности поступило более 100 обращений от представителей спортивной индустрии об ущемлении их прав.

Международное спортивное сообщество уже осудило нарушение прав человека в Беларуси. Международный олимпийский комитет рассмотрел массовые нарушения прав в сфере белорусского спорта и принял соответствующие меры в виде санкций в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, в том числе ввел ограничения на проведение крупных международных соревнований в Беларуси.

В феврале 2021 года члены Европейского парламента, а также министры спорта стран Европейского союза выразили свою обеспокоенность ситуацией в Беларуси и выступили с заявлением о невозможности проведения международных спортивных соревнований в стране, в которой каждый день нарушаются права человека и унижается человеческое достоинство.

Белорусский фонд спортивной солидарности призывает Европейский велосипедный союз (UEC) принять единственно правильное решение и перенести чемпионат Европы на треке-2021 из Беларуси. Велоспорт не должен ассоциироваться с поддержкой насильственных действий режима Лукашенко», – говорится в обращении Белорусского фонда спортивной солидарности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».