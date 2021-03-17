США: Санкции против белорусских предприятий ужесточат, если не будут освобождены всех политзаключенные 10 17.03.2021, 9:06

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Позиция Вашингтона однозначна.

Решение о возобновлении экономических санкций США против ряда белорусских предприятий будет напрямую зависеть от вопроса политических заключенных в Беларуси. Об этом заявил в в интервью «Радыё Свабода» заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент.

В апреле истекает срок разрешения на частичное смягчение санкций в отношении ряда белорусских предприятий.

Именно от наличия политзаключенных, подчеркнул дипломат, будет зависеть вопрос о дальнейшей приостановке или возобновлении экономических санкций в отношении белорусских предприятий.

— Позиция США однозначна: политзаключенных быть не должно, а Беларусь должна освободить всех политзаключенных.

Санкции США против белорусских предприятий

Напомним, санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека в Беларуси и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc., ОАО «Белшина», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

В 2015 году Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций, разрешив транзакции. Это решение продлевается каждые полгода, но последний раз его продлили в октябре 2019-го на полтора года — до 26 апреля 2021-го.

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