Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом 1 18.03.2021, 21:18

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Президент США занят.

Президент США Джо Байден завтра будет занят.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя предложение президента России организовать переговоры лидеров стран в прямом эфире в ближайшее время, к примеру, в пятницу 19 марта, передает РБК.

«Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», — сказала она.

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