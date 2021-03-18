Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом

Белый дом ответил на предложение Путина о срочном разговоре с Байденом1
- 18.03.2021, 21:18
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Президент США занят.
Президент США Джо Байден завтра будет занят.
Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя предложение президента России организовать переговоры лидеров стран в прямом эфире в ближайшее время, к примеру, в пятницу 19 марта, передает РБК.
«Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят», — сказала она.