Вышло новое расследование о преступлениях Шеймана и Лукашенко 20 19.03.2021, 8:58

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Виктор Шейман

Как обогащался управляющий делами диктатора.

Роскошь, коррупция, а суды и силовики на службе у преступников при власти. Отдел расследований «Белсата» выявил незаконные способы разбогатеть, которые использует руководитель управления делами Лукашенко.

Фигурант нового расследования – Виктор Шейман, в 1990-е – госсекретарь Совета Безопасности. С его фамилией некоторые правозащитники связывают создание «эскадронов смерти» – секретных отрядов, которые физически уничтожали не только криминальных авторитетов и членов банд, но и политических противников Лукашенко. Среди убитых по ряду свидетельств могли быть и экс-председатель Центризбиркома Виктор Гончар, и экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, которого тогда заменил Шейман. Сам Лукашенко хвастался внесудебными расправами как раз перед последними выборами.

Шейман был генпрокурором, госсекретарем Совета Безопасности, советником и главой администрации Лукашенко, контролировал поставки вооружений в Венесуэлу и проекты в Африке. Сейчас Шейман возглавляет управление делами президента, крупнейшего владельца нежилой недвижимости в Беларуси.

Показанные нами схемы свидетельствуют о вероятном сращивании бизнеса и власти и обогащении чиновников», – объясняет руководитель отдела расследований «Белсата» Станислав Ивашкевич.

«Виктор Шейман по влиятельности – чиновник №2 в Беларуси после Александра Лукашенко, и его самый старый соратник… Показанные нами схемы свидетельствуют о вероятном сращивании бизнеса и власти и обогащении чиновников», – объясняет Станислав Ивашкевич.

Согласно расследованию, управление делами Лукашенко пользовалось административным ресурсом для поглощения успешных предприятий.

«Во время работы в управлении делами Лукашенко Виктор Шейман расширил границы влияния хозяйства Лукашенко за счет присоединения к нему успешных агропредприятий и за счет контроля за поставками нефтепродуктов и удобрений», - рассказывает одна из авторов расследования Ольга Ратмирова.

Журналисты нашли и девушку, связанную с Виктором Шейманом личными отношениями. На выпускницу Академии искусств и Минского лингвистического в разное время были записаны квартира за четверть миллиона долларов, детский магазин и главное – доля в крупной логистической компании «Глобалкастом», связанной с управлением делами Лукашенко. Эта фирма фигурирует в расследованиях российских изданий о контрабанде так называемой санкционки — запрещенных в России продуктов европейского и американского производства.

«На попытки связаться с фигурантами расследований они отвечали угрозами, говорили, что вызовут милицию, и были очень недовольны тем, что их вытащили на свет», – рассказывает Станислав Ивашкевич.

У чиновника нашлись и большая квартира в Минске, и два дорогих дома. Причем одно из поместий Виктора Шеймана — в элитном микрорайоне Дрозды, рядом с одной из столичных резиденций Лукашенко.

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