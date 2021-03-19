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Павел Латушко призвал белорусов выйти на улицы 25 марта

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  • 19.03.2021, 13:45
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Павел Латушко призвал белорусов выйти на улицы 25 марта
Фото: onliner.by

Мы должны достойно отметить День Воли.

Бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра, глава НАУ Павел Латушко накануне Дня Воли обратился к белорусам:

25 марта, в День Воли, выходите на центральные улицы своих городов по всей стране. Покажите, что наша воля сильнее страха.

Сегодня многие ждут решительных и твердых слов.

Мое сердце и совесть говорят, что у меня нет права молчать, пока в тюрьмах сотни невинных людей, пока сотни тысяч подвергаются репрессиям, увольнениям, находятся в вынужденной эмиграции.

Сказать себе «Я выхожу» – это личный выбор, внутренний подвиг и ответ на внутренний диалог.

25 марта по всей стране мы начинаем протестную весну – весну нашего освобождения!

Мы объявляем акцию «Пульс нашей воли».

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