Госсекретарь США поднимет тему Беларуси на переговорах с ЕС 2 19.03.2021, 20:05

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта.

Ситуация в Беларуси - одна из тем, которые госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в марте в ходе контактов с ЕС, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Мы ожидаем, что тема Беларуси будет обсуждаться на наших встречах с представителями ЕС", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга, посвященного предстоящему визиту Блинкена в Брюссель.

Рикер отметил, что администрация США в настоящее время определяет, как и когда новый посол США в Беларуси Джули Фишер сможет начать работу непосредственно в Минске.

Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта. Он планирует принять участие во встрече глав МИД стран НАТО. Также Блинкен планирует провести переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

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