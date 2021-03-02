Международный профсоюз IndustriALL встал на защиту рабочих БМЗ 2.03.2021, 9:09

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фото: сильные новости

Белорусским властям выдвинуты бескомпромиссные требования.

Международный профсоюз IndustriALL потребовал от БМЗ незамедлительно прекратить беспрецедентное ущемление прав и преследование работников, сообщает ТГ-канал «Беларусь головного мозга».

В письме, адресованном генеральному директору БМЗ Дмитрию Корчику, используются бескомпромиссные формулировки. IndustrialALL назвали необходимым условием сотрудничества c БМЗ соблюдение прав работников в соответствии с беларусским законодательством и международными стандартами и потребовали немедленно исправить ситуацию, прекратить преследование рабочих и восстановить всех уволенных.

Также IndustrialALL выразили надежду, что не придется обращаться к основным клиентам БМЗ, с которыми они находятся в тесном сотрудничестве, чтобы в их цепочках поставок соблюдались права рабочих.

IndustrialALL — профсоюзная организация, представляющая 50 миллионов рабочих из 140 стран. Они осудили нарушение прав человека на БМЗ, увольнение и преследование Игоря Поварова, Александра Боброва и Евгения Говора.

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