В Варшаве потребовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко

В Варшаве потребовали ввести жесткие санкции против режима Лукашенко2
- 2.03.2021, 9:44
Польская столица заклеена листовками с призывом наказать узурпатора власти в Беларуси.
В Варшаве появились сотни листовок с обращением к польским политикам: «Ввести жесткие санкции против Лукашенко».
Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Белорусские диаспоры всего мира! Переводите обращение на другие языки в своих странах, распространяйте, требуйте введения санкций от политиков», — призывает телеграм-канал.