Forbes: ВВС США и ВМФ России начали противостояние в Арктике 3 21.03.2021, 10:32

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Иллюстрационное фото

В регионе происходят важные для Северного морского пути события.

ВВС США упорно увеличивают количество баз обеспечения самых мощных самолетов, выполняющих задачи в арктическом регионе, пишет Forbes (перевод —inosmi.ru).

Российские военные делают то же самое, и это неслучайно.

ВМФ России поставил задачу полку модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ совершить облет и разместить самолеты на арктических аэродромах, чтобы летать в Заполярье неподалеку от холодного, но быстро тающего Северного полюса.

Их задача — защитить Северный морской путь, как называют арктический судоходный маршрут, имеющий для Москвы возрастающее значение в условиях глобального потепления, потому что лед все меньше сковывает воды Северного Ледовитого океана.

98-й отдельный гвардейский смешанный авиационный полк имеет в своем составе десяток двухмоторных двухместных Миг-312БМ, плюс к этому пару десятков бомбардировщиков Су-24 и самолетов-разведчиков. Расквартирован полк на аэродроме в Мончегорске недалеко от Мурманска. Это российское Заполярье.

В последние годы Кремль восстановил более десятка аэродромов на арктическом побережье России, в том числе несколько взлетно-посадочных полос на очень холодных островах в Северном Ледовитом океане.

Миг-31 может совершать вылеты со многих из этих аэродромов. Он имеет впечатляющий радиус боевого применения в полторы тысячи километров, а сеть авиабаз позволяет этим перехватчикам осуществлять патрулирование по всей Арктике и прикрывать весь Северный морской путь.

И это не просто теория. В 2020 году ВМФ провел рассредоточение. «Командование признало результаты маневров успешными», — отметила на прошлой неделе газета «Известия». Пара перехватчиков МиГ-31 в начале февраля вылетела с одного из островных аэродромов Рогачево и какое-то время сопровождала пару бомбардировщиков Ту-160, летевших над Северным Ледовитым океаном.

Американские бомбардировщики все чаще испытывают на прочность российскую систему обороны на Крайнем Севере. В феврале в Норвегию для проведения длительных учений перебросили четыре самолета В-1 с изменяемой геометрией крыла. В этих условиях у экипажей МиГов появляется возможность претворить на практике российскую стратегию защиты Северного морского пути.

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