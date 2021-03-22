«У предпринимателей остается только один выход — смена власти» 3 22.03.2021, 15:20

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Виктор Марчик

Нужны изменения в системе.

Министерство финансов рассказало о новых налогах для индивидуальных предпринимателей. Власти собираются дальше отменять льготы, увеличить налоги до 16 процентов, а также поднять взносы в ФСЗН. Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима, экс-предприниматель Виктор Марчик рассказал сайту Charter97.org о положении частного бизнеса в стране.

— Даже с нынешними налогами многие предприниматели уже позакрывали свои торговые точки. В лучшем случае — перенесли их за границу.

Власти пытаются найти деньги любыми средствами. Я думаю, что они этого не добьются, потому что с нынешними налогами некоторым предпринимателям пришлось закрываться, а здесь будет безвыходная ситуация и придется сворачиваться всем.

Действия властей мотивируют выход предпринимателей на площадь, чтобы защитить свои права и интересы. У ИП остается только один выход — смена власти. При этой системе улучшений не планируется и не будет. Чтобы работать и торговать дальше в нашей стране нужны изменения в системе.

— Много говорится о том, что малый и средний бизнес «вовлекут в формирование доходов бюджета». Как это понимать?

— Возможно, власти найдут какие-то еще способы, чтобы люди отчисляли что-то еще в виде подачек. Например, отчисления в какой-нибудь фонд БРСМ или в поддержку местных органов власти. Будет просто отдельный сбор кроме всех налогов.

— Долгое время «священной коровой» белорусской экономики был IT-бизнес, однако мы видим, что налоги для них серьезно подняли. Привилегии закончились?

— Привилегии закончились для всех. Если еще до кого-то это не дошло, то в ближайшее время дойдет до всех.

Эта система власти будет выжимать деньги, откуда только можно будет. Естественно, будут замораживаться зарплаты, будут расти цены. Власти будут мотивировать свои действия тем, что это вина оппозиции, людей, которые протестуют. На самом деле — виновата система власти.

Лукашенко любит говорить на телевидение «я за Беларусь», «я за народ», значит у него один выход, — это уйти и оставить свой пост, назначить новые и честные выборы без него. Тогда он может спасти экономику страны от полного развала.

Скорее всего, он на это не пойдет, потому что для него фактически это пустые слова. Я считаю, что когда он говорит такие фразы, имеется в виду только своя власть. Никак не страна и не народ.

— Еще один удар по бизнесу — закрытые границы. Это особенно бьет по приграничным регионам, которые во многом жили за счет таких «вояжей» в соседние страны. Сколько еще в таком состоянии могут продержаться белорусские ИП?

— Честно говоря, тут прогнозировать будет сложно, но недолго, это точно. Дело в том, что товар люди брали в основном из-за границы, кто в Польше, кто в России, а кто в Украине. Сейчас у людей лишь остатки от предыдущих поставок.

Торговать белорусскими товарами фактически не смогут, потому что закупочные цены для них будут сильно увеличены. Таким образом, мелкий бизнес загнется в ближайшее время.

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