Белорусы празднуют День Воли (Онлайн) 2 25.03.2021, 11:03

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фото: naviny.by

103-ю годовщину независимости отмечают акциями в стране и по всему миру.

Сегодня белорусы празднуют 103-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра, глава НАУ Павел Латушко призвал белорусов 25 марта, в День Воли, в 17.00 выйти на центральные улицы своих городов по всей стране.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий, связанных с празднованием Дня Воли.

12:03 <Белорусы готовятся выходить сегодня на центральные улицы своих городов в 17.00.

11:57 Татьяна Северинец поздравила белорусов с Днем Воли стихотворением Рыгора Бородулина.

11:45 Акции в честь Дня Воли прошли в Витебске, Хатежино, Борисове и Вилейке.

11:44 Сегодняшний день стал рекордным в этом году по количству национальной символики в белорусских городах.

11:43 Женский коллектив КУП «Молодечноводоканала» поздравил невероятных белорусов с Днем Воли!

11:42 Маргарита Левчук и Андрей Паук записали песню «Ты — мой герой!» и поздравили белорусов с Днем Воли.

11:41 В Минске появилась улица 25 Сакавіка!

11:39 Белорусы Японии в честь Дня Воли провели митинг возле посольства Беларуси в Токио. «Мы требуем прекратить насилие, освободить политзаключенных, Лукашенко в отставку!», — заявили участники акции.

11:37 Партизаны белорусских дворов придумали множество красивых решений к празднику. Лукашисты просто в растерянности.

11:30 Огромный национальный флаг появился в самом центре Гродно.

11:29 На многоэтажках в Новополоцке и Витебске появились огромные бело-красно-белые флаги, а в Гродно прилетели голуби Свободы.

11:28 Минчане вручили национальный флаг Марату Казею, известному своим подвигом в борьбе с фашистскими оккупантами.

11:26 В честь Дня Воли минчане подняли бело-красно-белый флаг прямо в небо.

11:24 Жители Минска, Бреста и Гродно украшают свои города в национальные цвета.

11:23 Минчане записали оригинальные видеооткрытки ко Дню Воли.

11:22 Госдеп США поздравил белорусов с Днем Воли. «Сегодня, когда белорусы отмечают День Воли, мы разделяем их надежды на демократическое будущее Беларуси и солидарны с ними», — заявила представитель Госдепа.

Today, as Belarusians celebrate Freedom Day, we share their hopes for Belarus’ democratic future and stand in solidarity with them. pic.twitter.com/ynIIj6fDMh — Department of State (@StateDept) March 25, 2021

11:20 Участники Бархатной революции 1989 года в Чехословакии поделились своими воспоминаниями и поздравили белорусов с Днем Воли.

11:17 Над зданием в Лебяжьем подняли бело-красно-белый флаг.

11:16 Минчане украсили свой подъезд огромной Погоней в честь Дня Воли.

9:59 По Минску сегодня ездит белый «Мерседес» с огромным национальным флагом.

9:37 Глава Рады БНР Ивонка Сурвило поздравила белорусов с Днем Воли.

9:29 Лявон Вольский выпустил новый альбом «Трибунал» ко Дню Воли.

8:59 Белорусы из разных городов страны с самого утра проводят акции протеста в честь Дня Воли. На акции вышли Радошковичи, минские Шарики, Стиклево, Светлогорск, Жабинка, Кобрин и Борисово (Кобринский район).

8:38 Над многими домами в Минске появились огромные бело-красно-белые флаги. Минчане отмечают День Воли.

8:16 Вчера вечером в 23:34 минчане поздравили друг друга с наступлением Дня Воли мощными салютами. Салюты прогремели как минимум в 15-20 точках Минска, во всех районах — от Лошицы до Каменной горки.

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