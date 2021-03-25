«Rzeczpospolita»: Режим Лукашенко должен быть отрезан от Европы 25.03.2021, 16:35

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Богуслав Хработа

Европейские политики должны проявить решимость и честь в борьбе с воплощенным злом.

Публицист и главный редактор польского издания «Rzeczpospolita» Богуслав Хработа призвал европейских политиков к полной изоляции режима Лукашенко. Сайт Charter97.org представляет перевод его статьи с польского языка:

— Это наш позор, что в двухстах километрах от Варшавы, в самом центре Европы, сохраняется один из самых жестоких режимов в мире.

Позор для Европы, что она не может справиться с диктатором, чей арсенал состоит из убийств противников, жестоких действий полиции и жестокого преследования собственных граждан.

Лукашенко — дитя сталинизма в его новейшей форме. Мы в Польше давно знаем его настоящее лицо и послевыборные снимки 2020 года напомнили об этом Европе. О жестокости его режима заявляют международные правозащитные и гражданские организации, дипломаты из большинства стран мира и информационные агентства.

Итак, мы очень хорошо знаем, кто такой диктатор. Но нам очень жаль, что мы не можем справиться с его правлением. Наша европейская некомпетентность — часть худших традиций 20 века. Он напоминает о тех временах, когда в сердце Европы терпели Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера. Великие мира сего, вместе с их представителем — Лигой Наций, пассивно наблюдали зарождающееся зло, последующие проявления его агрессивной движущей силы с Мюнхеном, аншлюсом и оккупацией Чехословакии. Эта пассивность закончилась в сентябре 1939 года. Мы очень хорошо знаем, что произошло после него.

Однако этот урок ничему нас не научил. Лукашенко по-прежнему управляет мятежной и униженной страной и народом. Его друг — Владимир Путин, и это братство — лучшая оценка политики кремлевского правителя. Невозможно говорить о Путине или даже думать о нем с точки зрения приличия, поскольку это он обеспечивает охрану законности власти Лукашенко.

В нападении белорусских властей на поляков, которое продолжается уже несколько дней, нет ничего нового. Подобные вещи происходили много раз, поэтому сложно сказать, что Варшава внезапно проснулась, ведь нужно защищать свой народ. Варшава неоднократно выражала такие взгляды, в том числе в прошлом году, когда мы поддерживали гражданское и свободное движение всего белорусского народа. Репрессии против поляков, предпринятые в последние дни, и жестокий захват их в заложники Лукашенко, только освежают раны и напоминают нам о трагедии нашего братского народа.

Сегодня мы снова вспоминаем об этом и призываем лидеров свободного мира отреагировать. Инфамия для диктатора и его команды. Не будьте кучкой ленивых беззубых стариков, вроде ваших предшественников на Мюнхенской конференции Чемберлена и Деладье. Не довольствуйтесь словами о правах человека и гражданина. Проявите решимость и честь в борьбе с воплощенным злом.

Сегодня за это борется премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Послушайте его хоть раз. До того, как снова потечет европейская кровь.

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