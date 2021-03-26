На День Воли лукашисты бросили в карцер активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк 3 26.03.2021, 12:10

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Полина Шарендо-Панасюк

Давление на мать двоих детей продолжается.

Своеобразный «подарок» сделали лукашисты активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» и матери двоих детей Полине Шарендо-Панасюк на день рождения и в День Воли. Об этом в «Фейсбуке» написал муж Полины, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо:

— Вчера ее этапировали с экспертизы в «Новинках». Но вместо того, чтобы отправить в Брест, ее перевели на «Володарку». А там сразу поместили в карцер до 2 апреля.

День Воли Поля встречает в темном, влажном и холодном карцере. Но пусть не надеются, так Полю не сломаешь.

А за сложившуюся ситуацию, тоже хотел бы «поблагодарить» и наших «правозащитников». Которые во всем этом не видят психологического давления из-за Полиных политических взглядов и ее принципиальной позиции по отношению к диктаторскому режиму. Полина до сих пор не признана политзаключенной.

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