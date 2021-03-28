Ученые обнаружили древний египетский колодец: раскрыта интересная тайна 28.03.2021, 16:41

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Специалисты проводили свои раскопки на египетском побережье Красного моря.

Группе археологов удалось отыскать загадочный колодец. Специалисты изучили его и рассказали о том, сколько ему лет и когда была засуха. Об этом сообщает New Scientist (перевод - «Апостроф»).

Археологи проводили свои раскопки на египетском побережье Красного моря. Исследования в этом регионе проводят с 1994 года. По словам специалистов, колодец, который они обнаружили в Египте, появился более 2 тысяч лет назад. Использовали его недолго - примерно 50 лет.

Изучая колодец, специалисты выяснили, что засуха могла быть между 220 и 200 годами до нашей эры. Дело в том, что в колодце был песок. По словам экспертов, ветер принес песок в этот колодец, а в песке были спрятаны две бронзовые монеты, датируемые 199 годом до нашей эры. В другом месте специалистам также удалось отыскать несколько артефактов того времени, что только подтверждает теорию о возрасте колодца и дате, когда была последняя засуха.

Колодец действительно мог высохнуть из-за засухи, которая длилась несколько лет. Один из ведущих специалистов Марек Возняк отметил, что вулкан, который бушевал в то время, часто беспокоил местных жителей, это и послужило причиной не только уничтожения всех запасов воды, но и того, что люди решили перебраться в другое место.

В 2017 году было проведено исследование, в рамках которого Дженнифер Марлон проверяла различные активности в года до нашей эры. Ее исследование показало, что в 209 году до нашей эры извержение вулкана выбросило много сульфатных аэрозолей в земную атмосферу. Это привело к тому, что летние дожди больше не скапливались в верховьях Нила. Жители поняли, что воды больше не будет, и решили выбрать другое место для жизни, поэтому колодец остался нетронутым и хорошо сохранился до наших времен.

Из колодца до сих пор можно пить, иногда там скапливается вода. По описанию одного из исследователей, вода хорошего вкуса, хоть и немного отдает соленым.

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