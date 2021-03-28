Полина Шарендо-Панасюк сообщила о пытках в брестском СИЗО

Полина Шарендо-Панасюк сообщила о пытках в брестском СИЗО11
- 28.03.2021, 17:38
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Активистка «Европейской Беларуси» обратилась к белорусскому и мировому сообществу.
Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк обратилась к белорусским правозащитникам, спецдокладчику по Беларуси при ООН, СМИ, пишет телеграм-канал «Баста!».
Она сообщает о пытках в брестском СИЗО:
- 16 часов в сутки нужно находиться в сидячем положении. Питание углеводное, без овощей, а если приляжешь, то поедешь в карцер. При этом, правила внутреннего распорядка учреждения запрещают спать с 06:00 до 22:00. О том, что арестанту запрещено лежать на кровати, в правилах внутреннего распорядка не написано.
Свой день рождения и День Воли активистка «Европейской Беларуси» встречала в карцере. Ранее лукашисты поместили её в Новинки, якобы для экспертизы, а также постоянно этапировали из одной тюрьмы в другую.
Правозащитное сообщество до сих пор не признало Полину Шарендо-Панасюк политической заключенной.
Написать Полине письмо можно по адресу: г. Минск, СИЗО-1, ул. Володарского 2, 220030