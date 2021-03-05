Бастующие рабочие «Гродно Азота», «Нафтана» и БМЗ решили объединиться 7 5.03.2021, 8:12

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фото: ТАСС

Стачка на промышленных гигантах Беларуси выходит на новый уровень.

Утро пятницы начинается не с кофе — оно начинается с отличных новостей, сообщает стачечный комитет «Гродно Азота».

«Друзья, для слаженной работы и скорейшего достижения общей цели стачечные движения «Гродно Азота», «Нафтана» и БМЗ приняли решение объединиться.

В единстве наша сила. Приглашаем присоединиться к нам все рабочие движения страны. Давайте вместе гонять во всю мощь!», — призвал стачечный комитет «Гродно Азота».

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