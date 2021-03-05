Аналитик: В вооруженных силах Беларуси моральное разложение сейчас идет огромными темпами 9 5.03.2021, 10:19

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фото с сайта: zen.yandex.by

Многим офицерам трудно смириться с позором, который навлекает служба диктатору.

Эксперт аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич прокомментировала ситуацию в Вооруженных Силах Беларуси.

— Понятно, что все, что происходит сейчас во взаимоотношениях между Лукашенко и Кремлем, с кем бы он там ни встречался, — это сдача суверенитета Республики Беларусь под гарантии собственной перспективы оставаться во дворцах, летать на вертолете и ездить по свободных улицам, перекрытым милицией, — высказала свою точку зрения Виктория Василевич, сообщает «Салідарнасць».

Она уверена, что белорусский суверенитет несет потери, и немалую роль в этом сыграли люди, которые, наоборот, первыми должны были встать на защиту страны — военные.

— Все, что делает сейчас Лукашенко, все его заявления о том, что Беларусь интегрируется с Россией, — свидетельство лишь того, что белорусский суверенитет несет потери абсолютно по всем фронтам и от него скоро ничего не останется.

…У нас произошел военный захват экономики, генералитет встал на все ключевые посты в стране. Нам все время говорят «Отечество, отечество», от Бреста до Владивостока. Это значит, что не говорят о суверенной Беларуси. Чиновники, которые обязаны обеспечивать суверенитет нашей страны, говорят о защите некоего государства, которое не ограничено границей Республики Беларусь. О защите интересов какого государства они говорят?

Генералитет обеспечивает то государство, которое они сконцентрировали в восприятии лишь одного единственного человека. Термин «Отечество от Бреста до Владивостока» — вторичен.

На мой взгляд, первично обеспечение интересов одного-единственного человека и своих интересов, которые напрямую аффилированы с интересами этого человека. Я не вижу никаких интересов Отечества, которые хоть какой-нибудь генерал или любой человек в погонах на сегодняшний день защищал бы в нашей стране, — размышляет аналитик.

Поведение военачальников она объясняет искаженным пониманием армией собственных целей и задач.

— Я уверена, что в Вооруженных силах Беларуси моральное разложение сейчас происходит огромными темпами. Людям очень тяжело — настоящим офицерам, настоящим военным, тем, кто по духу своему шли защищать Отечество, а вынуждены делать то, что они делают.

И вот это позорное зрелище, инициированное военкомом Гомельской области с рукопожатием. Ведь это стыдно! Количество офицеров, которые участвовали в этом ролике, которым он пожимал руки, — это, вообще говоря, приговор всем Вооруженным силам Гомельщины.

Я думаю, это не было эмоциональным проявлением, это как раз проявление понимания присяги. И это присяга на верность не Отечеству, а одному конкретному человеку. Государство ассоциируется с одним единственным человеком, и мы видим картинку, которая очень четко это иллюстрирует: военком Гомельской области нам это очень красиво показал, — отметила Виктория Василевич.

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