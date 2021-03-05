Ландсбергис: Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать требования белорусского режима 13 5.03.2021, 15:31

3,118

Габриэлюс Ландсбергис

Литва была и будет стеной против диктатуры.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис дал жесткий ответ на требования незаконных властей Беларуси о выдаче белорусских граждан, находящихся в Литве по политическим мотивом.

— Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования, — приводит слова министра внешнеполитического ведомства пресс-служба МИД Литвы.

— Литва была и будет стеной, за которой могут искать убежища все демократические силы, преследуемые режимами. Таким образом, каждый, кто находит убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не выдадут — ни за их борьбу за демократию, ни за свободу слова и религиозные взгляды, — добавил Ландсбергис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».