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На авиабазе в Сирии обнаружили секретные самолеты ФСБ России

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  • 7.03.2021, 8:44
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На авиабазе в Сирии обнаружили секретные самолеты ФСБ России

Военная техника была рассекречена с помощью спутника.

На авиабазе Хмеймим в Сирии, где базируются российские войска, обнаружили самолеты DA42 Twin Star австрийской разработки, которые, вероятно, принадлежат ФСБ России. Об этом сообщает издание The Drive.

Самолеты заметили на спутниковом снимке, сделанном в феврале. Издание отмечает, что ранее подобная техника в Сирии замечена не была. DA42 Twin Star использует ФСБ для разведки, испытания в качестве беспилотников или опытно-конструкторских работ.

The Drive отмечает, что стандартный DA42 оборудован двумя дизельными двигателями, которые обеспечивают 12-часовой полет с одним пилотом. Стоимость одного такого самолета превышает 10 миллионов долларов. Однако указанные на снимке аппараты могли быть сделаны уже в России на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.

Самолеты ФСБ могут быть адаптированы для различных миссий, включая наблюдение за границами, разведку и аэрофотосъемку. Эта версия самолета оснащена модульными отсеками полезной нагрузки для различных оптико-электронных и инфракрасных камер, радаров наблюдения, средств связи и других систем. Канал спутниковой передачи данных позволяет ему делиться любой этой информацией с персоналом на земле.

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