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Беларусь выходит на воскресные протесты (Онлайн)

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  • 7.03.2021, 12:20
  • 1,198
Беларусь выходит на воскресные протесты (Онлайн)
Архивное фото tut.by

Сегодня — 211-й день Революции.

В Беларуси уже 211 дней продолжаются непрерывные протесты против незаконной власти узурпатора.

Сегодня люди в Минске и регионах снова вышли на воскресные акции протеста. Накануне 8 марта многие требуют свободы для отважных белорусок, которых режим бросил за решетку.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.

12:26 Белорусы Вроцлава провели акцию солидарности с героями на Родине прямо в центре польского города.

12:20 Минский район «Вольны Захад» поздравил с наступлением весны всех невероятных белорусок.

12:15 Белорусы готовятся к 25 марта. «Табакерка» тоже пригодилась!

11:59 Минская Чижовка поздравляет белорусов с Масленицей. Жители микрорайона сожгли на акции чучело огромного «таракана». Так минчане провожают зиму и прошлое страны.

11:41 Вилейские партизаны вышли на воскресный марш. Участники акции потребовали освободить смелых белорусских женщин.

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