Беларусь выходит на воскресные протесты (Онлайн)1
- 7.03.2021, 12:20
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Сегодня — 211-й день Революции.
В Беларуси уже 211 дней продолжаются непрерывные протесты против незаконной власти узурпатора.
Сегодня люди в Минске и регионах снова вышли на воскресные акции протеста. Накануне 8 марта многие требуют свободы для отважных белорусок, которых режим бросил за решетку.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию воскресных протестов.
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12:15 Белорусы готовятся к 25 марта. «Табакерка» тоже пригодилась!
11:59 Минская Чижовка поздравляет белорусов с Масленицей. Жители микрорайона сожгли на акции чучело огромного «таракана». Так минчане провожают зиму и прошлое страны.
11:41 Вилейские партизаны вышли на воскресный марш. Участники акции потребовали освободить смелых белорусских женщин.