«На БелАЭС случилось что-то серьезное»: белорусы сообщили о повышении уровня радиации под Ошмянами и Сморгонью 1 7.03.2021, 12:57

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В некоторых местах радиационный фон в три раза выше обычных показателей.

Белорусы в соцсетях и телеграм-каналах пишут о значительном повышении уровня радиации в Ошмянском и Сморгонском районе.

«На АЭС случилось что-то серьезное. Норма должна быть до 30, но обычно она 10 микрорентген», - сообщает подписчик телеграм-канала «Баста!».

Накануне телеграм-канал «Ник и Майк» сообщил о том, что на БелАЭС могла выйти из строя система охлаждения реактора.

«Еврорадио» опубликовало показания датчиков проекта Еврокомиссии Radioactivity Environmental Monitoring, расположенных на границе Беларуси и Литвы. «Утром 7 марта рост есть, но пока в пределах нормы», — отмечает издание.

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