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Как в Беларуси протестовали 8 марта

  • 8.03.2021, 23:25
Как в Беларуси протестовали 8 марта

Белорусы продолжают борьбу и в праздничные дни.

В Беларуси продолжаются акции протеста. Сегодня многие из них были приурочены к 8 марта.

В микрорайонах Восток и Юго-Запад прошли Цветочный демарши. Всех смелых и невероятных белорусок - с праздником весны.

Березовка (Лидский район) поздравляет всех отважных и смелых женщин страны с 8 марта!

Столичные партизаны из Московского района напоминают: 25 марта - выходим на улицу!

Квартал Зеленый Бор (Боровляны) поздравляет всех красивых и смелых с праздником.

Белорусский Независимый Профсоюз Новополоцка поздравляет всех белорусок с 8 марта.

Видео и фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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