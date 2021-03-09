Суд по делу Виктора Бабарико снова перенесли на неопределенный срок 3 9.03.2021, 11:43

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Виктор Бабарико

Заседаний 9 и 10 марта не будет.

Заседаний суда по делу политзаключенного Виктора Бабарико, которые были назначены на 9 и 10 марта, не будет. Об этом tut.by сообщил адвокат экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский.

Напомним, 23 февраля стало известно, что в суде по делу Виктора Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка был объявлен перерыв как минимум до 9 марта. По информации tut.by, заседания отложены на такой срок из-за болезни одного из участников процесса.

Но и 9 марта заседание суда не состоится.

— Перед выходными нам секретарь судьи сказала, что 9 и 10 не будет заседаний, в остальном — мы дополнительной информацией не владеем, — сказал Лаевский.

Напомним, процесс по делу Виктора Бабарико, который мог стать главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах в августе прошлого года, начался 17 февраля. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района.

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