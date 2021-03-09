Белорусы скупают валюту уже 15 месяцев подряд 9.03.2021, 11:52

За это время банки потеряли более двух миллиардов долларов.

В пресс-релизах о состоянии ЗВР третий месяц подряд нет упоминания покупки валюты как источника пополнения резервов. Из этого следует, что 3 месяца Нацбанк выступает как нетто-продавец валюты. Еще большее время скупает валюту население Беларуси. Вот уже 15 месяцев физлица являются чистыми продавцами «зайчиков» и покупателями валюты у банков. За такой срок кубышки белорусов пополнились на 2,214 млрд USD. Соответственно, банки эти деньги потеряли, сообщает banki24.by

Покупке валюты населением способствуют сразу несколько факторов. Из главных можно назвать высокие девальвационные ожидания. Весь 2020 год внутренний валютный рынок сотрясали катаклизмы: то мировой кризис приводит к скупке валюты на 0,9 млрд USD за месяц, то выборы побуждают экономических агентов приобрести свыше 1 млрд USD.

Также добавляет рисков многомесячное превышение темпов роста реальных доходов населения над темпами роста производительности труда. В прежние времена это с неизбежностью приводило к скупке валюты «про запас», так как у физлиц появлялись свободные рубли.

В 2019 году средняя зарплата по Беларуси впервые с 2014 года стала стабильно превышать 500 USD. В 2020-м власти тоже в основном удерживали среднюю зарплату около 500 USD.

В апреле 2020 года правительство официально отвязало рост зарплат в госсекторе от производительности. В итоге у физлиц исчезло прежнее желание быть продавцами валюты банкам.

Особую актуальность такая тактика белорусов приобрела в условиях низких ставок по валютным депозитам и боязни хранить деньги в системе (кейс Белгазпромбанка). В последние месяцы к этому добавился разгон рублевой инфляции, которая вышла на 4-летние максимумы.

С начала 2021 года физлица купили у банков валюту на 201,4 млн USD. Для сравнения: в январе—феврале 2020-го нетто-покупка валюты населением была меньше — 172,8 млн USD.

Физлица могут покупать валюту в двух формах — кэшем и по безналу. По мере роста популярности безналичных расчетов растет скупка валюты без походов в обменники. С 1 января по 1 марта 2021-го белорусы приобрели 294,9 млн USD валюты по безналу. Годом ранее суммы покупки были скромнее — 242,4 млн USD.

В наличной форме пока сохраняется чистая продажа валюты: 93,5 млн USD за 2 месяца 2021 года против 69,6 млн USD в 2020-м. Возможно, валюту сдают те белорусы, у которых совсем туго с деньгами на жизнь.

В целом по 2021 году предприятия-резиденты и физлица выкупили у банков валюту на 328,5 млн USD в эквиваленте. В том числе за январь нетто-покупка составила 105,4 млн USD, за февраль — 223,2 млн USD.

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