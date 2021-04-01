Нацпроекты по-американски: Байден анонсировал новые грандиозные проекты 1 1.04.2021, 11:22

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Глава Белого дома выполняет свои предвыборные обещания.

Не успели высохнуть чернила на плане спасения америки от пандемии ценой в $1,9 трлн, как Джо Байден анонсировал новые грандиозные проекты, пишет Telegram-канал «Серпом По».

$2,25 трлн - план инфраструктурного строительства, оплачиваемый в т.ч. и повышением налогов с бизнеса и минимум $0,8 трлн – на детей, пожилых, здравоохранение и образование (пока в разработке, ожидается в апреле).

Байден выполняет свои предвыборные обещания.

На что предполагается потратить $2,25 трлн – уже известно:

$0,6 трлн — дороги

$0,6 трлн — дома (энергоэффективность, вода, интернет),

$0,6 трлн — промышленность (подготовка к будущим пандемиям и научные разработки)

$0,4 трлн — развитие системы ухода за пожилыми и тяжелобольными.

Оплачивать эти расходы Байден собирается не только ростом госдолга (как с расходами на пандемию), но и за счет роста налогов на бизнес:

налог на прибыль корпораций, который Трамп снизил с 35% до 21%, будет повышен до 28%,

налог на доходы корпораций из-за рубежа повысится с 10,5% до 21%.

США — автомобильная страна и дороги там очень неплохие, но нет передела совершенству. Насколько логична госпомощь для частных домов не очень понятно, как и подготовка промышленности к пандемиям. Но развитие инфраструктуры для пожилых и больных — очень актуально для стареющей и еще не вышедшей из пандемии Америки. Конечно, во все эти расходы пробралась «зеленая идея» - например, $0,2 трлн льгот покупателяи и производителям электромобилей и строительство зарядных станций внутри транспортных расходов.

Битва за этот пакет в конгрессе предстоит нешуточная. Республиканцы будут отстаивать налоговые реформы Трампа и до последнего бороться с повышением налогов и ростом госдолга. Скорее всего, цена пакета серьезно уменьшится, и структура его изменится. Но все же большинство в обеих палатах теперь у демократов, а решения, предлагаемые Байденом, популярны. Демократы так или иначе проведут свои идеи в жизнь.

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