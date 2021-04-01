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Неизвестная подлодка могла повредить газопровод «Северный поток-2»

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  • 1.04.2021, 16:26
  • 8,220
Неизвестная подлодка могла повредить газопровод «Северный поток-2»

Ущерб мог быть нанесен и судну «Фортуна», которое укладывало трубы.

Компания — оператор трубопровода «Северный поток-2» проверяет, не повредила ли трубопровод неопознанная субмарина, сообщает «Росбалт».

Как говорится в сообщении Nord Stream 2 AG, подводная лодка заходила в зону прокладки газопровода 28 марта. Ущерб мог быть нанесен и судну «Фортуна», которое укладывало трубы, отметил оператор.

Ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что в районе, где ведутся работы, замечена «повышенная активность иностранных военных кораблей, самолетов, вертолетов и гражданских судов».

Газопровод, по которому топливо из России пойдет в страны Западной Европы, построен на 95%. По данным компании-оператора, для завершения «Северного потока-2» осталось проложить 121 км труб.

Уже год проект находится под санкциями США, что повлияло на темпы строительства.

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