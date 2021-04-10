В Мьянме атаковали полицейский участок 10.04.2021, 13:29

1,586

Иллюстрационное фото

Более 10 вооруженных групп объявили хунту незаконной и заявили, что встают на сторону протестующих.

В Мьянме, где в начале февраля произошел военный переворот, альянс этнических вооруженных групп атаковал полицейский участок, по меньшей мере 10 полицейских погибли. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает Reuters (перевод – korrespondent.net ) со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что полицейский участок в городе Наунгмон в штате Шан был атакован утром в субботу бойцами альянса, в который входят Армия Аракана, Национально-освободительная армия Таанга и Армия Национального демократического альянса Мьянмы.

По сообщениям различных изданий, погибли от 10 до 14 полицейских. Представители военной хунты, захватившей власть в стране, не комментируют произошедшее.

С момента военного переворота 1 февраля 2021 года, в Мьянме были убиты не менее 600 протестующих, отмечает Reuters.

Более 10 вооруженных групп объявили хунту незаконной и заявили, что встают на сторону протестующих.

Парламентарии, многие из которых скрываются после переворота, объявили о планах сформировать правительство национального единства, в которое войдут этнические лидеры. Идут онлайн-переговоры о совместном сопротивлении хунте.

Напомним, в конце марта при разгоне протестов в 40 городах Мьянмы погибли 114 человек. Среди погибших была 13-летняя девочка. Этот день стал самым смертоносным с начала протестов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».