Украинские пограничники не пустили автобус из Беларуси

Украинские пограничники не пустили автобус из Беларуси2
- 10.04.2021, 15:46
- 5,212
У всех 35 пассажиров — поддельные справки о ПЦР-тестах.
Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Дольск», поддельные. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на украинскую пограничную службу.
Пограничники обратили внимание, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.
Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.