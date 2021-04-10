Украинские пограничники не пустили автобус из Беларуси 2 10.04.2021, 15:46

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У всех 35 пассажиров — поддельные справки о ПЦР-тестах.

Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Дольск», поддельные. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на украинскую пограничную службу.

Пограничники обратили внимание, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.

Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.

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