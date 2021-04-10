закрыть
10 апреля 2021, суббота, 16:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники не пустили автобус из Беларуси

2
  • 10.04.2021, 15:46
  • 5,212
Украинские пограничники не пустили автобус из Беларуси

У всех 35 пассажиров — поддельные справки о ПЦР-тестах.

Украинские пограничники установили, что справки о прохождении ПЦР-тестов у 35 пассажиров автобуса, который въезжал в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Дольск», поддельные. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на украинскую пограничную службу.

Пограничники обратили внимание, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера.

Белорусам отказано во въезде, на место вызвали полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина