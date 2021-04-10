В Турции перевернулись два туристических автобуса с россиянами
- 10.04.2021, 17:42
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Причина — погодные условия.
В субботу, 10 апреля из-за гололеда и сильного снега в двух разных местах на трассе Конья-Аксарай перевернулись два туристические автобусы. Об этом сообщило издание Hürriyet (перевод — nv.ua).
Первая авария произошла около 7 утра. В результате опрокидывания автобуса погибла 43-летняя россиянка. Еще 16 пассажиров пострадали. Всего в автобусе находилось 32 человека.
Вследствие второй аварии, произошедшей около 9:30 пострадали 13 из 36 пассажиров.
Пострадавших доставили в больницу. Большинство из них - граждане РФ.