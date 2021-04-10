закрыть
10 апреля 2021, суббота, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Турции перевернулись два туристических автобуса с россиянами

  • 10.04.2021, 17:42
  • 4,540
В Турции перевернулись два туристических автобуса с россиянами

Причина — погодные условия.

В субботу, 10 апреля из-за гололеда и сильного снега в двух разных местах на трассе Конья-Аксарай перевернулись два туристические автобусы. Об этом сообщило издание Hürriyet (перевод — nv.ua).

Первая авария произошла около 7 утра. В результате опрокидывания автобуса погибла 43-летняя россиянка. Еще 16 пассажиров пострадали. Всего в автобусе находилось 32 человека.

Вследствие второй аварии, произошедшей около 9:30 пострадали 13 из 36 пассажиров.

Пострадавших доставили в больницу. Большинство из них - граждане РФ.


популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина