В Турции перевернулись два туристических автобуса с россиянами 10.04.2021, 17:42

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Причина — погодные условия.

В субботу, 10 апреля из-за гололеда и сильного снега в двух разных местах на трассе Конья-Аксарай перевернулись два туристические автобусы. Об этом сообщило издание Hürriyet (перевод — nv.ua).

Первая авария произошла около 7 утра. В результате опрокидывания автобуса погибла 43-летняя россиянка. Еще 16 пассажиров пострадали. Всего в автобусе находилось 32 человека.

Вследствие второй аварии, произошедшей около 9:30 пострадали 13 из 36 пассажиров.

Пострадавших доставили в больницу. Большинство из них - граждане РФ.