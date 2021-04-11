Мастера таро — о Лукашенко: На его шее затянется петля 5 11.04.2021, 14:41

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Уже в мае в госаппарате начнутся серьезные проблемы.

Тема политики оказалась прорицателям очень даже близка, из-за чего ютуб буквально переполнен десятками таро-раскладов о будущем нашей страны, пишет kyky.

«Карта года – ограничения». Прогноз от украинской прорицательницы на весь 2021-й

Анна Вегдаш – прорицательница, которую подозревают в личных симпатиях к Лукашенко, но она сама это отрицает. Чтобы избежать клеветы и, видимо, негативной космической энергии, отключает комментарии под своими прогнозами для белорусов.

Так как Анна делала прогноз в начале года, она рассказала и про уже прошедшие месяцы. По ее словам, январь в Беларуси должен был пройти спокойно. А вот в феврале ее карты показали «императора и пятерку мечей»: «Вашего императора загонят в петлю, но нечестным путем. На его шее затянется петля», – предрекала Вегдаш. Как раз в феврале стало ясно, что ЧМ по хоккею в Беларуси проходить не будет. Совпадение?

В марте карты таролога показали «тяжесть, уход и разбитое корыто». Можно ли думать, что это связано ростом внутреннего госдолга Беларуси на 19%, решать только вам. Предсказание на апрель превзошло все наши ожидания: «Будет решение конфликта мирным путем, путем переговоров». К слову, уже на май карты Вегдаш показывают, что в госаппарате начнутся серьезные проблемы.

Расклад на июнь еще более волнительный: у Анны выпало «два великих аркана»! Она говорит: «В этом месяце должно быть так, как должно быть», – спорить не будем, слушаем дальше: «Либо будет суд, либо кого-то отправят куда-то – и это будет связано с наследством и семейными узами». Дальше – больше: в июле карты таро показали Анне «королеву жезлов, башню и тройку мечей»: «Будет предательство от должностного лица, женщины – и это обернется серьезным разочарованием. Претендующая на должность нанесет удар», – говорит Анна про Беларусь, а наша вера в ее способности сменяется мыслью, что она начала пересказывать сценарий последнего сезона «Игры престолов».

Для августа у Анны расклад чуть проще: «Станет ясным то, что скрывалось, – и это принесет удовлетворение». В сентябре прорицательница увидела зарождение нового цикла в стране. Анна вещает: «Выпала и «карта силы». Это означает, что возможно силовое воздействие – на недовольных и протестующих. То, что пытались делать раньше, но не получалось, в этом месяце может получиться. Но возможность имеет некоторый травматизм».

В октябре карты Анны показали «объединение, императрицу и луну». Таролог говорит: «Вас ждет женщина у власти и обман». А вот в ноябре карты предсказательницы внезапно переключились на финансы: «Те, кто брал кредиты, долги – у них могут быть серьезные проблемы». Мимолетом Анна заявила и о том, что в этом месяце еще есть «угроза конфликта, вплоть до вооруженных столкновений». И финал, декабрь – у Анны снова выпало «два великих аркана». На этот раз они означают «ожидание и выборы».

«В апреле у Лукашенко уже не будет сил». Прогноз Светланы Юрьевны из Минска

Таролог, нумеролог и целительница Светлана Юрьевна из Минска делает политические прогнозы под хэштегом #жывеБеларусь. Она уверена, что ее карты не всегда говорят правду, потому что «со стороны оппозиции идет мощная атака и защита». А еще Светлана не устает говорить, что, прожив 26 лет в диктатуре, «в один миг осознание того, что жить надо по-новому, произойти не может». Мол, поэтому и не надо ждать от таро стремительных признаков победы над режимом. Она не скрывает, что выходила на митинги, да и сейчас помогает сторонникам перемен, как может. Например, делает позитивные прогнозы на картах таро – смотрим, что предрекли ее карты на март, апрель и май для белорусов.

Прогноз беларуского таролога на март был более депрессивный, чем у украинской провидицы. Светлана предрекала: «Многие люди уедут, многие будут потеряны, у многих разрушатся надежды, начнется третья волна коронавируса». При этом карты Светланы не сулили ничего хорошего и для Лукашенко: «Все его планы будут рушиться».

Кроме того, в марте Светлана увидела «верховную жрицу» – говорит, это знак того, что в этом месяце так называемый президент никуда не уйдет. Собственно, он никуда и не ушел (астрал – не считается).

В апреле карты Светланы, прямо скажем, взбунтовались – выпала «карта дьявола». «Это последнее издыхание: будет так много вранья и иллюзий, что человек сляжет. Карты говорят, что болезнь пойдет на опережение». При этом «на арену лидерства выйдет новый, свежий человек. Возможно, он это будет марионетка, или даже клон». К слову, у Сталина было множество двойников, но мы всем сердцем верим, что скопировать Лукашенко не получится ни у кого. Светлана настаивает: «Какое-то время темные силы будут спасать Лукашенко от смерти, но в апреле состоится подмена лидера. У Лукашенко уже не будет сил».

Май – и первая карта в руках таролога – «карта смерти». Светлана поясняет: «Это карта и смерти, и войны. Видимо, чтобы напоследок нам всем… Человек в агонии будет принимать жесткие решения, но они не будут выполняться». А что будет делать народ, спросите вы – и у Светланы тоже есть ответ: «На первый план выходят молодые люди – может, даже айтишники – которые будут бороться против задумок Лукашенко. Май месяц – это конец нашим мучениям. Колесо фортуны закручивается, очень хотелось бы, чтобы мы победили».

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