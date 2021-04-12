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Российские богачи купили каждый пятый роскошный дом в Монако

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  • 12.04.2021, 14:22
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Российские богачи купили каждый пятый роскошный дом в Монако

Стоимость квадратного метра в Монако - выше 47 тысяч евро.

Спрос со стороны русскоязычных клиентов на недвижимость Монако - самом дорогом рынке жилья в мире, где стоимость квадратного метра вчетверо превышает цены в элитном сегменте Москвы, - по итогам 2020 года снизился на 20%, подсчитали аналитики международного агентства Savills, пишет finanz.ru.

«Ограничения на поездки по всему миру затруднили покупку недвижимости иностранцами, превратив Монако в преимущественно внутренний рынок в 2020 году и не давая большинству иностранных покупателей совершать дорогостоящие покупки в Монако, которыми они так известны», - говорится в релизе Savills.

Количество сделок по продаже недвижимости в княжестве упало на 11%, при этом крупнейшие объекты, в том числе апартаменты и виллы с четырьмя спальнями, продемонстрировали самый резкий спад - на 38% и 53% соответственно.

Тем не менее, даже при сжатии рынка доля русскоговорящих клиентов на нем осталась значительной. На выходцев из РФ пришлось 10% спроса в Монако в целом и 20% - в сегменте ультрапремиальных объектов.

«Мы видим снижение спроса на недвижимость в Монако со стороны россиян, что обусловлено периодом пандемии и ограничениями на передвижение. Однако русскоговорящие клиенты, проживающие в Европе, продолжают приобретать дома в самой дорогой стране мира. При этом мы видим активный интерес наших сограждан к проектам в Монако и наблюдаем активное формирование отложенного спроса», - комментирует Юлия Овчинникова, директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России.

«Кроме того, Монако привлекает не только инвестиционными объектами, но и в качестве постоянного места жительства и налогового резидентства. В этой связи остается актуальной программа ВНЖ для финансово независимых заявителей, которая дает право на неограниченное пребывание на территории Монако, свободу передвижения в странах Шенгена, доступ к местной системе образования и медицины и ряд других возможностей и преимуществ», - поясняет Овчинникова.

По итогам 2020 года стоимость квадратного метра в Монако снизилась на 1,1%, но осталась выше 47 тысяч евро.

Для сравнения - в Гонконге, втором по стоимости месте в мире, средняя цена квадратного метра упала на 3,9% до 36,6 тыясчи евро. В Москве элитная недвижимость от 1 млн долларов продается по стоимости 10,6 тысячи евро за квадрат.

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