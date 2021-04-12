Bloomberg: Как компания Илона Маска делает Россию отсталой и не способной конкурировать 1 12.04.2021, 14:39

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Полету Гагарина 60 лет, для Москвы такие великие вещи уже в прошлом.

Российская космическая индустрия, которая когда-то была одной из передовых, должна задуматься над этим, - цитирует Bloomberg издание unian.net.

Ровно 60 лет назад, воскликнув "Поехали!", Юрий Гагарин совершил космический полет продолжительностью 108 минут. Таким образом, он стал первым человеком на орбите, попав на первые полосы международных газет и обеспечив СССР большую пиар-победу. Исследование космоса остается мощным. А Гагарин стал национальным героем. Большинство россиян до сих пор верят, что их страна среди лидеров в космосе.

Конечно же, Москва назвала свою первую зарегистрированную вакцину от COVID-19 "Спутник" в честь первого спутника, запущенного в 1957 году, который напугал Запад. И хотя Владимира Путина нельзя назвать энтузиастом межпланетных путешествий, он точно знает о военном и геополитическом влиянии космической программы.

Но Россия уже не та сила, какой когда-то была. Ее космическая индустрия пострадала от западных санкций. Хуже то, что комбинация из бюрократии, военной секретности и экономики, в которой доминирует государство, не смогли поспособствовать развитию частного космического сектора. А именно он сейчас продвигает инновации в США. Видение тоже играет большую роль. Пекин, который запустил свой первый спутник в 1970 году, довольно дерзко пытается выйти на орбиту Марса, сесть на его поверхности и запустить свои роверы. И сделать все это Китай хочет как раз к 100-летию Компартии.

Ностальгию можно понять. Первенство во времена, когда напряжение Холодной войны достигло вершины, было всегда большим успехом как в технологическом, так и в политическом плане. И не важно, насколько тонким было преимущество. Писатель Стивен Уокер, написавший книгу "За пределами" (Beyond) о первом пилотируемом полете в космос, заметил: в 1961 году все могло произойти иначе, если бы США не отложили миссию Алана Шепарда. Решение было принято из-за того, что во время тестового полета горючее закончилось на две секунды раньше, чем нужно.

Россия до сих пор "тяжеловес". Она остается одной из немногих стран, способных отправить людей в космос. В течение последнего десятилетия астронавты США полагались на российские "Союзы", чтобы попасть на МКС. Но этот период закончился. И прежние прорывы все больше становятся далеким прошлым.

Развитие нового поколения ракет и космических аппаратов бесконечно затягивается. Креативности было слишком мало, а напрасных трат слишком много. К тому же были некоторые унизительные неисправности. В 2011 году миссии "Фобос-Грунт" должна была стать моментом возвращения России к межпланетным исследованиям. Но она так и не состоялась. В том же году NASA успешно запустила марсоход Curiosity.

Председатель Государственного космического агентства "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отреагировал с пренебрежением к успехам иностранных частных компаний, таких как Space Exploration Technologies Илона Маска. В 2014 году он написал в Twitter, что США понадобятся батуты, чтобы отправить своих астронавтов на МКС после того, как Вашингтон ввел санкции против российских чиновников включительно с самим Рогозиным. После того он также обвинил Маска в умышленном нечестном ценообразовании.

Деньги - это часть проблем России. Федеральные расходы увеличились в рублях, но сократились в долларовом эквиваленте. Независимый аналитик Павел Лузин отметил, что расходы на космическую программу 2020 года, стартовые площадки и систему "ГЛОНАСС" составляли 2,4 миллиарда долларов. Это вдвое меньше в долларовом эквиваленте, чем было потрачено в 2013-м. США прекратили покупать российские ракетные двигатели РД-180, лишив Москву полезного притока денег. Важной поддержкой были также американские выплаты за места в "Союзах" для полетов на МКС. Поэтому когда SpaceX отправили астронавтов на орбиту в прошлом году, это был тревожный сигнал для России.

"Батут сработал", - пошутил Маск.

Роскосмос рассматривал изменения, но его ключевые инициативы так и не дошли до стадии плана. Стартовая площадка "Восточный" на Дальнем Востоке должна была обеспечить российскую автономию и сократить зависимость от площадки "Байконур" в Казахстане. Но эксперты говорят, что сложные сибирские почвы и условия в океане могут сделать приземление опасным. Это привлекло нежелательное внимание и гнев Путина из-за задержек, превышений бюджетов и коррупционных обвинения.

Семейство ракет "Ангара", работа над которым длится уже четверть века, выглядит уж слишком дорого. Разработка нового пилотируемого космического аппарата трещит. Без него России будет сложно добраться до Луны. Планы построить грузовой космический корабль для быстрых и дешевых запусков тоже кажутся мало вероятными.

Москва настаивает на централизованном контроле и секретности, отвергая важность процветания коммерческого сектора, который мог бы дать России собственный аналог SpaceX. Частные российские компании застряли в том, что инсайдеры называют регуляторной и бюрократической пустыней. Даже предыдущие попытки привлечь капитал и инкубировать космические стартапы в кластере вроде Кремниевой долины получили мало успехов, но имели заметные неудачи.

Поскольку сотрудничество России с США в космической отрасли под вопросом, появились идеи сблизиться с Китаем в этом поле. В частности, прозвучали планы построить совместную опытную станцию на Луне. Но Китай лелеет собственные амбиции и желает быть полностью самодостаточным.

В статье о ранних днях SpaceX журналист Эрик Бергер процитировал ученого, исследовавшего лихорадочные усилия компании и ее способность привлекать молодых инженеров.

"В долгосрочной перспективе талант побеждает опыт, как и предпринимательская культура побеждает наследие", - сказал ученый.

Без изменений в политической и экономической структурах Россия будет отставать. И это плохие новости для страны, которая когда-то запустила в космос Гагарина.

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