Зеленский: Украина готова к российскому вторжению 4 12.04.2021, 18:02

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Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что о возможности полноценного вторжения РФ в любой день Украина знает с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Об этом он сказал журналистам CNN во время своего визита на Донбасс.

Он подчеркнул, что о возможности полноценного вторжения России в любой день Украина знает с 2014 года.

Украинский президент также отметил, что Украина готова к этому: "Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории".

Он также объяснил, зачем приехал на передовую. По его словам, украинским военным необходимо ощущать политическую поддержку.

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