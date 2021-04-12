Зеленский: Украина готова к российскому вторжению

Зеленский: Украина готова к российскому вторжению4
- 12.04.2021, 18:02
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Он подчеркнул, что о возможности полноценного вторжения РФ в любой день Украина знает с 2014 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Об этом он сказал журналистам CNN во время своего визита на Донбасс.
Он подчеркнул, что о возможности полноценного вторжения России в любой день Украина знает с 2014 года.
Украинский президент также отметил, что Украина готова к этому: "Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории".
Он также объяснил, зачем приехал на передовую. По его словам, украинским военным необходимо ощущать политическую поддержку.