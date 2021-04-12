закрыть
12 апреля 2021, понедельник, 18:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Украина готова к российскому вторжению

4
  • 12.04.2021, 18:02
  • 2,088
Зеленский: Украина готова к российскому вторжению
Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что о возможности полноценного вторжения РФ в любой день Украина знает с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Об этом он сказал журналистам CNN во время своего визита на Донбасс.

Он подчеркнул, что о возможности полноценного вторжения России в любой день Украина знает с 2014 года.

Украинский президент также отметил, что Украина готова к этому: "Они готовы, но мы также готовы, потому что мы находимся на нашей земле и на нашей территории".

Он также объяснил, зачем приехал на передовую. По его словам, украинским военным необходимо ощущать политическую поддержку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина