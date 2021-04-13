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«Макею и его шефу осталось недолго»

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  • 13.04.2021, 8:56
  • 3,822
«Макею и его шефу осталось недолго»
Фото: TASS

Лаврову на заметку.

В субботнем интервью министра Макея был один смачный фрагментик. «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать. И это, я считаю, будет абсолютно обоснованно в данной ситуации. Гражданское общество, о котором они пекутся!»

Фактически добрейший и либеральнейший Макей тем самым заявил, что белорусский «режим» (теперь это с его подачи ничуть не оскорбительное слово!) держит народ страны в заложниках. Который и ответит при вводе каких-либо новых западных санкций, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

После этих слов очевидно, что если «западники» их не заметят, и будут продолжать странные санкционные танцы с «режимом», то они превратятся в фактических пассивных соучастников расправы над этим самым гражданским обществом. Например, в совершенно открытом доступе есть исчерпывающая информация о фантастических судебных приговорах и лицах (если это лица), которые их выносили. И, в отличие от омоновцев (которых мы тут вовсе не оправдываем), эти люди не действовали в рамках приказа!

Одновременно цитата Макея (наряду с информацией из закордонных источников) позволяет легко восстановить месседжи Макея и белорусских чиновников, обращенные на Большой Запад. Лейтмотив (Лаврову на заметку!) там такой: «Давлением на нас вы делаете нас безальтернативно подконтрольными России. Вы нивелируете все достижения взаимовыгодного встречного движения, которое в 2016-2020 позволило укрепить нашу независимость и позицию во взаимоотношениях с Россией, а также диверсифицировать товарные потоки к общей выгоде наших сторон».

Впрочем, извиваться, пытаясь всех вокруг кого обмануть, кого запугать, кого обольстить и всех запутать, после таких заявлений Макею и его шефу, полагаем, остается недолго.

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