Кот в Японии спас человека и стал главой отдела полиции

Кот в Японии спас человека и стал главой отдела полиции7
- 15.04.2021, 12:11
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Коко помог найти упавшего в сточный ров мужчину.
Кот, спасший жизнь человеку, был назначен главой отдела полиции в Японии, сообщает mixnews.lv со ссылкой на телеканал NHK.
По данным телеканала, в прошлом году кот по кличке Коко помог найти упавшего в сточный ров мужчину. За доблестные заслуги по спасению жизни человека полиция вручила хозяйке животного грамоту и полицейскую форму для питомца.
Кроме того, Коко провел один день в должности начальника отделения полиции, приняв участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников. Сообщается, что животное даже поставило лапой печать, обмакнув ее в красные чернила.