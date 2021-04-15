Кот в Японии спас человека и стал главой отдела полиции 7 15.04.2021, 12:11

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фото: NHK

Коко помог найти упавшего в сточный ров мужчину.

Кот, спасший жизнь человеку, был назначен главой отдела полиции в Японии, сообщает mixnews.lv со ссылкой на телеканал NHK.

По данным телеканала, в прошлом году кот по кличке Коко помог найти упавшего в сточный ров мужчину. За доблестные заслуги по спасению жизни человека полиция вручила хозяйке животного грамоту и полицейскую форму для питомца.

Кроме того, Коко провел один день в должности начальника отделения полиции, приняв участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников. Сообщается, что животное даже поставило лапой печать, обмакнув ее в красные чернила.

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