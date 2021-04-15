закрыть
15 апреля 2021, четверг, 16:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кот в Японии спас человека и стал главой отдела полиции

7
  • 15.04.2021, 12:11
  • 5,866
Кот в Японии спас человека и стал главой отдела полиции
фото: NHK

Коко помог найти упавшего в сточный ров мужчину.

Кот, спасший жизнь человеку, был назначен главой отдела полиции в Японии, сообщает mixnews.lv со ссылкой на телеканал NHK.

По данным телеканала, в прошлом году кот по кличке Коко помог найти упавшего в сточный ров мужчину. За доблестные заслуги по спасению жизни человека полиция вручила хозяйке животного грамоту и полицейскую форму для питомца.

Кроме того, Коко провел один день в должности начальника отделения полиции, приняв участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников. Сообщается, что животное даже поставило лапой печать, обмакнув ее в красные чернила.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина