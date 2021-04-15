Навальный выпустил расследование «о любимой секретной даче» Путина 3 15.04.2021, 18:29

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Фото: Скриншот из видео «Тайна валдайской дачи Путина»

Резиденция находится на полуострове.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии во Владимирской области, 15 апреля опубликовала в YouTube новое расследование "Тайна валдайской дачи Путина". Оно набрало почти полмиллиона просмотров.

Авторы фильма подчеркивают, что российские пропагандистские СМИ создали президенту РФ Владимиру Путину образ человека, которому не нужна роскошь. Якобы у него костюмы одного покроя, пять галстуков и простые рубашки.

"За Путиным закреплены четыре резиденции – для жизни, работы и отдыха. Их на самом деле больше, но в основном все знают про эти: Кремль, Ново-Огарево (это Рублевка, Подмосковье), Бочаров ручей (это Сочи) и Валдай (Новгородская область). Путин проводит в этих местах все свое время. Нам часто показывают протокольную съемку. Золотые залы Кремля, официальные мероприятия и даже экскурсии по Ново-Огарево, встречи иностранных лидеров и тренировки в Сочи", – сообщили в расследовании.

По словам авторов, о четвертой официальной резиденции россияне ничего не знают.

"Вы все много раз слышали: Путин на Валдае, Путин на Валдае. Но удивительное дело, Путина там никогда не снимают. Это его любимая и, видимо, поэтому самая секретная официальная дача", – отметили в фильме.

Резиденция находится на полуострове между двумя озерами Ужин и Валдай. 100 га принадлежат другу Путина Юрию Ковальчуку, который сдает эту часть полуострова в аренду управлению делами президента. Сколько платят налогоплательшики за аренду недвижимости, неизвестно.

В расследовании показали фотографии четырехэтажного дома площадью 3,5 тыс. м2 и отметили, что по путинским меркам он довольно скромный. На территории президентской усадьбы есть гостевые домики, бани, беседки, рестораны, детская площадка.

"И конечно же, есть собственная церковь. На сайте РПЦ упоминается, что ее название "Владимирская".

Соратники Навального выяснили, что на территории резиденции "притаился главный валдайский секрет Путина, храм его аскезы".

"Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7 тыс. м2, три этажа, из которых два под землей. Это спа-комплекс, который тоже арендует УДП. Личный салон красоты и ухода за собой для Владимира Владимировича Путина", – сказано в расследовании.

Фото: navalny.com

В комплексе есть криокамера, флоат-бассейн, который наполнен очень соленой водой – "в ней лежишь и как бы паришь, как в невесомости".

"Есть полностью оборудованный кабинет косметолога, рядом кабинет стоматолога. Напротив можно посетить процедуру лимфопресса и по соседству – массажные ванны. В другом крыле все по старинке. 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями. Такими же, как в Геленджике и Ново-Огарево. Хамам, сауна, все тоже тут есть", – уточнили в фильме.

В доме установлен подиум для тайского массажа. Массажное кресло освещает специальная инфракрасная лампа.

"То, что это место – любимая резиденция Путина, сомнений у нас мало. Именно сюда Путину привозят его любимых артистов для личных вип-концертов", – уточнили соратники Навального.

В Фонде борьбы с коррупцией выяснили, что за 10 лет фирма, которая кроме сдачи резиденции в аренду, ничем не занимается, заработала 2,7 млрд руб. ($35 млн 397 тыс.)

"Мы понимаем, зачем президенту резиденция. Дом, дача, комплекс дач – пожалуйста. В разных частях страны – пусть, страна огромная, чего уж. Понятно и то, что это все бюджетные расходы: президенты меняются, госдачи остаются. Но что мы категорически не понимаем – это с какой стати мы оплачиваем Путину строительство личных спа-комплексов с массажными и косметологическими залами, с криокамерами и флоат-бассейнами", – резюмировали расследователи.

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