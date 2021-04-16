закрыть
16 апреля 2021, пятница, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мама подняла четки к глазам милиционера и говорила о совести и грехе»

6
  • 16.04.2021, 8:13
  • 6,212
«Мама подняла четки к глазам милиционера и говорила о совести и грехе»
Фото: Barbara Kalczyńska / Facebook

История Ирена Бернацкой, руководителя лидского отделения Союза поляков.

«За что меня задерживать? Я ничего плохого не сделала», – так говорила родным на свой день рождения Ирена Бернацкая, руководитель лидского отделения независимого Союза поляков в Беларуси. 24 марта ей исполнилось 55 лет, а на следующий день, 25 марта, к ней домой пришли силовики. После обыска Ирену привезли в Минск, на допрос в Следственный комитет, и оставили под стражей в СИЗО-1. Как и других членов Совета СПБ, ее задержали в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса). Всем грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает «Белсат».

Вероника Пиута, дочь Ирены Бернацкой, руководителя лидского отделения Союза поляков Беларуси.
Фото: Белсат

Дочь Ирены Бернацкой, Вероника Пиута, сидит за столом и держит в руках первое письмо от мамы. Оно пришло как раз накануне католической Пасхи.

«Главное сейчас – наладить связь с мамой. В письме пишет очень личное для нас, чтобы держались вместе, помогали отцу. Она участвует в живом розанце – просит обязательно передать тайну», – говорит Вероника.

Она зачитывает несколько строк из письма, написанных Иреной:

«У меня все прекрасно. Я очень вас люблю. Живите с Богом, держитесь вместе. Молитесь, я с вами, – Вероника останавливается и не может сдержать слез. – Не могу читать, – признается она, но через момент все же продолжает: – Жить сложно. Жить надо достойно. Бог дал испытание, должны достойно его пройти. Ухаживайте за бабушкой».

Ирена Бернацкая, руководитель лидского отделения Союза поляков Беларуси
Фото: Белсат

Вероника говорит, что Ирена ничего не написала об условиях содержания в тюрьме.

«Сестра увидела в письме другое. Пишет мне: «Мама написала в письме, чтобы мы на праздник были вместе. Она дала понять, что вам надо уезжать», – Вероника грустно улыбается. – Мама очень просит писать ей. Это очень важно. Главное, чтобы она держалась».

«Я живу надеждой, что маму отпустят»

Ирена Бернацкая родилась в деревенской семье. Отец Адольф и мать Владислава – поляки, поэтому Ирена воспитывалась в польских традициях и католической вере. Так же впоследствии воспитывала своих детей.

У Ирены высшее образование: сначала училась в Молодечненском технологическом техникуме, потом – в Технологическом университете в Москве. До 33 лет работала на заводе детских пищевых концентратов. Ушла в декретный отпуск, и после него уже не вернулась на старое место работы – занялась бизнесом: торговала на рынке, вела несколько торговых точек, выезжала в районы. Вероника вспоминает, как во время развала Советского Союза ее мама ездила в Польшу, Литву и возила радиаторы и телевизоры.

С течением времени по состоянию здоровья Ирена вынуждена была уйти с рынка.

У нее две дочери-погодки и сын.

Вероника Пиута
Фото: Белсат

«Мама сначала родила сестру, через год – меня, а потом – брата: у меня с ним разница 12 лет. У нас семья верующих, мы католики», – рассказывает Вероника.

Сестра Вероники – врач, акушер-гинеколог. 18 марта она вместе с младшим сыном выехала в Польшу. Брат учится и живет в Польше.

«Я с семьей остаюсь пока в Беларуси. У меня есть свой кабинет подологических услуг – работаю с проблемными стопами. После августовских событий здесь проводились мероприятия солидарности, например, с врачом Людмилой Дотой. Она ушла на забастовку, борется и готова идти до конца. Наша семья взяла над ней шефство, помогали ей, чтобы у нее были хотя бы минимальные средства для существования. Но не знаю, потянем ли мы это все, потому что много расходов идет на маминный вопрос», – рассказывает Вероника.

Вероника Пиута
Фото: Белсат

Она отмечает, что раньше отключала телефон, чтобы отдохнуть от новостей, теперь же постоянно листает новостную ленту в надежде, что что-то изменилось к лучшему.

«Я живу надеждой, что маму отпустят. Просто верю в чудо. Я понимаю ситуацию, понимаю, что они стали заложниками. Мама искренняя верующая, и это все выпало нам для чего-то. Но чудо обязательно случится, я в это верю. Думаю, до суда дело не дойдет», – рассуждает Вероника.

Когда она начинает рассказывать о маме, взгляд становится теплым, появляется легкая улыбка.

«Мама очень открытый человек, который готов всегда помочь другому. Даже если она с чем-то не согласна, она выскажется, сделает замечание, призовет к совести, но поможет. Например, мама категорически не принимает людей, которые поддерживают действующую власть. Но если такой человек придет и попросит помощи, по-христиански откликнется. Я, например, после августовских событий перестала обслуживать в своем кабинете тех, кто связан с пытками и избиением людей на улицах, кто поддерживает репрессии», – рассказывает Вероника.

Ирена Бернацкая была задержана 25 марта в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма. Лида, Беларусь.
Фото: Белсат

«Мама не может усидеть в доме»

До Ирены Бернацкой руководителем отделения СПБ в Лиде был пан Тадеуш. При нем особо никакой активной деятельности не было, и о Союзе в городе мало кто знал.

«Мама тогда говорила: «Но почему так? Давайте собирать людей, давайте что-то делать». Она сначала помогала Тадеушу – организовывала обучение польскому языку в городе, проводила другие инициативы. А потом сама стала руководителем», – рассказывает Вероника.

По ее словам, Ирена – человек идейный, человек движения, она не может усидеть дома, ей все время нужно чем-то заниматься. В доме она не смотрит телевизора, слушает и смотрит только польскоязычные программы. С семьей переписывается в сообщениях по-польски. Но письма из заключения пишет по-русски, так как по-польски не пропустят.

Вероника Пиута
Фото: Белсат

Ирена Бернацкая вместе с несколькими женщинами занималась социализацией детей из детского дома, которые вышли во взрослую жизнь, но полностью к ней не приспособлены. Однако большинство этих детей все же начали вести асоциальный образ жизни. Осталась только одна девушка, и вот с ней Ирена работала, учила ее самостоятельной жизни.

«Например, ездили и помогали ей готовить, потому что девушка даже не знала, что такое сырое яйцо – она всю жизнь видела только вареные. А яйца из магазинов била и выбрасывала, думая, что они испорчены», – вспоминает Вероника.

Ирена Бернацкая также занималась детьми и взрослыми с инвалидностью. При отделении Союза поляков в Лиде есть семьи с детьми-инвалидами, для которых Ирена организовывала поездки, помогала с инвалидными колясками и ходунками. В школе помогала детям гуманитаркой. Активно помогала в местном костеле.

Наклейка «Католик не фальсифицирует» в доме Вероники Пиуты, дочери Ирены Бернацкой.
Фото: Белсат

«Последний раз 23 марта мама организовала большую уборку в костеле, к празднику, якобы что-то предвкушала. Также она участвовала в восстановлении старых памятников. Я о всей ее активности даже и не знаю. Иногда незнакомые люди меня спрашивают: «А вы дочь Ирены Бернацкой? Вой, а мы ее знаем, вместе делали то или то». Мама довольно известная личность в нашем городе. Кто-то, конечно, может не любить ее за критику и прямолинейность. Мама тот человек, который всегда все говорит в глаза. Если что-то не так, она говорит, что думает. Мы сами по себе активные, мы никогда не пройдем рядом и не закроем глаза на беззаконие. У нас характер горячий, меня разрывает, когда вижу несправедливость. Сестра такая же», – говорит Вероника.

«Мама подняла четки к глазам милиционера и говорила о совести и грехе»

«После августовских событий на нас всех, кроме наших мужчин, завели административки. У мамы больше всех – три», – рассказывает Вероника. Первое административное дело стало очень громким: за молитву возле костела.

«После избиения людей 9-11 августа на улицы вышли женщины. Это была среда, 12 августа. Мы вышли также, и мама тогда сказала, что все, что нас спасет, это молитва», – вспоминает Вероника.

Марина Тишковская, Анжелика Борис и Ирена Бернацкая.
Фото: Barbara Kalczyńska / Facebook

Группа людей собралась на улице возле фарного костела и начала молиться за Беларусь Помпейской новенной (молитва в течение 58 дней). Каждый день к ним приезжали патрульные машины и предупреждали о несанкционированном массовом мероприятии. Снимали на камеру, наблюдали, но никого не трогали. Но по лицам уже знали, кто ходит и молится. 1 сентября милиционеры приехали и начали снимать всех на видео. Молящиеся женщины стали отворачиваться, началась ссора. Подошли мужчины, и милиция начала их задерживать. Подбежали женщины с розариями, Ирена Бернацкая и еще одна женщина подняли розарии к глазам милиционеров и стали говорить о совести и грехе. После этого Ирену вызвали в прокуратуру и составили протокол.

«Вызвали только ее одну. На суде дали штраф 800 рублей. После этого мама обжаловала решение в областном суде, и в мотивировочной части уже повсюду значилось, что мама – председатель отдела незарегистрированного СПБ в Лиде», – отмечает Вероника.

Второй протокол составили на Ирену Бернацкую в октябре. В воскресенье, 25 октября, она была в костеле, после службы встретилась там с мальчиком Владиком – он с инвалидностью. Они поговорили насчет коляски. В этот день традиционно собрался митинг возле костела. Он стал последним в Лиде – тогда забрали практически всех. Ирену, которая шла вместе с мальчиком рядом с колонной людей, тоже задержали.

Третий протокол составили на Ирену Бернацкую за события 18 января, когда выносили приговор известному лидскому активисту Витольду Ашурко. Кто-то в зале суда крикнул «Жыве Беларусь!», и схватили всех, кто там был, включая Ирену. Ее оштрафовали на 50 базовых.

«Если бы мы предложили маме уехать, она бы сказала «нет»

24 марта, за день до задержания, у Ирены Бернацкой был день рождения. «Мы приехали ее поздравить, и разумеется, в этот вечер не читали новостей. А тогда пошла информация по телеграм-каналам, что на Анжелику Борис и группу лиц заведено уголовное дело по ст. 130. Можно было бы предположить, что могут быть задержаны все руководители отделений Союза поляков. Но если бы мы даже прочитали эту новость тогда и предложили маме уехать, она бы сказала нет. Она родилась и всю жизнь прожила здесь. И говорила: «Почему я должна уезжать, если ничего плохого не сделала?» – вспоминает Вероника.

На понедельник она готовит новую передачу для мамы: медикаменты. В камере Ирены 6 человек, поэтому рассчитывает на всех.

«Я поинтересовалась, может, у кого-то в камере некому передавать передачки, и мы могли бы еще 30 кг собирать? Но мама через адвоката передала, что не надо, всего у всех хватает. Единственное, попросила деньги, чтобы купить воды. Я перечислила ей в первый же день ареста, она еще, наверное, не знала о них. Мне рассказывали, что сметы там, как и в магазине, может, каких три копейки разница. Это хорошо, будем понимать, как что рассчитывать. Еще осталось телевизор завезти», – говорит Вероника.

Она отмечает, что хотя у них семья, которая воспитывалась на польских традициях, но они родились здесь, на белорусской земле. У них осталась польская культура и язык, которые они стараются сохранять.

«В этой всей ситуации все в руках Господа Бога, как он покрывает… Если он дал такое испытание нашей семье, значит, мы должны его пройти», – подытожила Вероника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў