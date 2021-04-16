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В Кракове спасателей вызвали на помощь животному, которое оказалось круассаном

  • 16.04.2021, 10:58
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В Кракове спасателей вызвали на помощь животному, которое оказалось круассаном

Жительница польского города заявила, что «животное сидит на дереве уже два-три дня».

В Кракове жильцы многоквартирного дома вызвали службу спасения животных, чтобы снять с дерева "неизвестного зверя", который в итоге оказался круассаном.

Как сообщает "Европейская правда", об истории написали на странице Краковской службы спасения животных.

Как сообщается, им позвонила женщина и сказала, что на дереве уже два-три дня сидит кто-то неизвестный, и люди опасаются открывать окна, чтобы это животное не попала внутрь квартиры.

Женщина не смогла четко сказать, на что похожа животное, сначала назвав "лагуну", а затем уточнив, что имеет в виду игуану. Спасатели усомнились, что это может быть эта рептилия, потому что она не выжила бы такое время при нынешней температуре воздуха, и переспрашивали заявителя, может ли это быть хищная птица.

На месте выяснилось, что "неизвестный зверь" - засохший круассан, который наверняка кто-то выбросил из окна соседнего дома и он застрял между ветвями сиреневого куста.

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