В Беларуси одобрена отмена индивидуальной практики адвокатов 3 16.04.2021, 14:33

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Эту отмену назвали «совершенствованием».

Теперь в Беларуси единственной организационной формой будут юридические консультации, сообщает БелТА.

Впервые с массовым лишением лицензий адвокатское сообщество столкнулось после выборов президента Беларуси в декабре 2010 года. Тогда протесты быстро закончились жестоким разгоном и уголовными делами на оппозиционеров, а в течение 2011 года Минюст по разным причинам отобрал лицензии у семерых защитников.

После выборов 2020 года в Беларуси поднялась новая волна лишения адвокатских лицензий. Причем вопросы стали возникать именно к тем защитникам, которые брались за защиту оппонентов власти. В результате зажимание гаек привело к тому , что индивидуальной практики адвокатов и в составе адвокатских бюро в Беларуси больше не будет.

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