закрыть
18 апреля 2021, воскресенье, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко обвинил в покушении на себя ЦРУ, ФБР и Федуту

267
  • 18.04.2021, 9:05
  • 75,142
Лукашенко обвинил в покушении на себя ЦРУ, ФБР и Федуту

Об этом уроженец Шкловщины заявил на субботнике.

Во время субботника у себя на родине в Александрии Лукашенко рассказал, за что якобы задержали политолога Александра Федуту, политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. По его словам, они были причастны к «планированию покушения на его сыновей», пишет tut.by.

— В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на меня и детей, — рассказал узурпатор.

По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».

— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…

— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.

— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, продолжил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў