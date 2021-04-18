Лукашенко обвинил в покушении на себя ЦРУ, ФБР и Федуту 267 18.04.2021, 9:05

75,142

Об этом уроженец Шкловщины заявил на субботнике.

Во время субботника у себя на родине в Александрии Лукашенко рассказал, за что якобы задержали политолога Александра Федуту, политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. По его словам, они были причастны к «планированию покушения на его сыновей», пишет tut.by.

— В планах — захват ребенка, одного, второго, как получится… «Посадим в погреб»… Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Мы задержали группу. Они нас привели, показали, как это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на меня и детей, — рассказал узурпатор.

По его словам, Минск по соответствующим каналам предупредил об этом Москву, «чтобы были в теме».

— Не дай Бог, ответ будет жесточайшим. Их захватили в Москве. Из США прилетела агентура, какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые оружие уже сюда свезли в тайники спрятали. А они уехали в Москву. Кто ж там был еще? Наш же там этот был…

— Федута, — подсказали ему государственные журналисты.

— Потом стали шире смотреть, Костусев появился. В меньшей степени, он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других, продолжил Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».