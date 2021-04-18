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«Подготовили погреб»: Лукашенко рассказал, как планировали покушение на него и детей

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  • 18.04.2021, 9:20
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«Подготовили погреб»: Лукашенко рассказал, как планировали покушение на него и детей
Фото Гомельского областного управления МЧС

По словам диктатора, за «организацией этой операции стояли спецслужбы США».

Лукашенко заявил, что его детей планировали похитить. К этому, по его словам, были причастны спецслужбы США.

«В планах захват ребенка, [думали: ] „Посадим в погреб“. <…> В Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу — они показали, как все планировали», — сказал Лукашенко. Об этом пишет 360tv.ru.

Лукашенко отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом России Путиным и главой ФСБ Александром Бортниковым. Он пояснил, что непосредственные организаторы несостоявшегося покушения находились в Москве.

В группу входили задержанные в России адвокат Зенкович и политолог Федута. В Минск они ехать боялись, так как там уже задержали несколько групп, которые устроили тайники с оружием.

В данный момент все организаторы и исполнители уже дали признательные показания.

«Я хочу просто предупредить, что если не дай Бог они прикоснутся к моим или к любым детям, это будет страшная резня», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что команду американские спецслужбы на устранение лидера иностранного государства могли получить только от высшего руководства своей страны.

Об исчезновении в Москве политолога Александра Федуты стало известно 13 апреля. Об этом сообщила его жена Марина Шибко. Она пояснила, что муж перестал выходить на связь. Женщина отметила, что не в курсе, что делал Федута в российской столице и с кем встречался.

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