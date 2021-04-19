Ярош: Хлопцы, воевавшие в 2014–2015 годах, готовы вернуться в строй 2 19.04.2021, 20:05

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Дмитрий Ярош

Фото: Апостроф

Сейчас россиянам будет в десятки раз сложнее.

Украинские добровольцы, имеющие боевой опыт, в случае очередного нападения российских оккупантов готовы снова вернуться в строй. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

"[Сейчас россиянам будет сложнее] в десятки раз. Вне всякого сомнения. Люди, которые знают, что такое война – это наш огромный резерв. Даже подготовка к мобилизационным мероприятиям по Украинской добровольческой армии это показывает. Телефоны наших штабов, командиров подразделений – "красные" просто. Те хлопцы, которые воевали в 2014–2015 годах, хлопцы, которых мы уже годами и не видели – они все готовы в любой момент вернуться в строй. Артиллеристы. Минометчики. Снайперы. Я даже удивлен такому массовому отклику людей на угрозу, которая сейчас происходит. А это люди с боевым опытом", – подчеркнул Ярош.

Он отметил, что украинское общество должно быть готово к тому, что армия может понести существенные потери.

"Безусловно, это будет совсем другая война для россиян, чем в 2014 году. Когда масса необстрелянных, неподготовленных, не экипированных, не вооруженных людей противостояла их нашествию тогда… Я прекрасно понимаю: мы выдержим удар. Будут потери с нашей стороны – и немаленькие. И общество должно быть к этому готово. Но если за каждого нашего погибшего героя мы будем забирать десяток жизней тех "орков", что пришли и еще будут приходить в Украину, мы нанесем им такие потери, которые сделают невозможным их продвижение по нашей земле", – заявил Ярош.

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