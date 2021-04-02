Тронешь одного — и вся вертикаль посыплется 10 Telegram-канал «Серпом По»

2.04.2021, 12:24

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Анекдот снова стал реальностью.

Сегодня в России Путин оставил Москалькову (66 лет) омбудсменом еще на 5 лет. Вчера 71-летний министр иностранных дел Лавров передал поручение Путина оставить ректором МГИМО еще на срок Торкунова (70 лет).

Памфилова (67 лет) только что с подачи Путина переизбрана главой ЦИК.

Во главе Совета Федерации – 72-летняя Матвиенко. Даже в так называемой оппозиции одни старики: на парламентских выборах КПРФ и ЛДПР поведут Зюганов (76 лет) и Жириновский (74 года).

Все это напоминает старый советский анекдот. На вступительных экзаменах абитуриента просят перечислить членов Политбюро. Назвав пару ФИО, он спотыкается и говорит: «Там очень много стариков».

Анекдот снова стал реальностью. Чем старше Путин, тем «взрослее» его ближайшее окружение. Он явно боится кого-то менять. Поэтому и отменил предел по возрасту для назначаемых им чиновников. А вдруг, а если... Тронешь одного - и вся вертикаль посыплется.

Как мы писали 1,5 года назад, девиз ближайших лет: «Всем оставаться на местах!». До новой гонки на лафетах, которую мы тоже предсказывали.

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