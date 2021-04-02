Путин идет на свою «японскую» 5 Андрей Зубов

2.04.2021, 13:11

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Андрей Зубов

Все закончится для него почти сразу и очень жестко.

Не буду многословен. Другие все больше говорят, что Путин приказал передислоцировать к границам Украины большие группы войск.

Надеюсь, что военных планов за этими передислокациями нет. Но если такие планы имеются, то скажу.

Сегодня на дворе не 2014 год. Популярность путинского режима крайне низка. Народ обеднел и зол на власть. Цена имперских претензий многим стала понятна. Украина и НАТО готовятся к возможной войне. Фактора неожиданности больше нет. Дух украинского народа высок. Любая попытка маленькой победоносной войны в этих условиях закончится для Путина существенно хуже, чем для императора Николая закончилась Русско-японская война. Двенадцати лет транзита к 1917 году не будет. Все наступит сразу или почти сразу и очень жестко. Таков мой прогноз.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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