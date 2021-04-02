Гарри Погоняйло: Западные страны могут усилить санкционное давление, в том числе и отключить Беларусь от SWIFT 1 2.04.2021, 17:45

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Гарри Погоняйло

Мировое сообщество ищет различные рычаги и способы давления на режим.

Соединенные Штаты Америки анонсировали возвращение санкций против ряда белорусских предприятий. Сайт Charter97.org поговорил с председателем юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло о ситуации с санкциями против режима Лукашенко.

– Насколько это ощутимый удар по режиму?

– Любые экономические санкции подрывают и сами предприятия, и в целом государство, потому что оно живет за счет налогов. Это скажется на благополучии, тем более что будут затронуты ведущие предприятия, прежде всего нефтехимической и химической отрасли.

– Многие компании отказываются работать с предприятиями, которые находятся под экономическими санкциями, хороший пример – «Северный поток-2». Будет ли такая же тенденция с белорусскими предприятиями?

– Да, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки будет отслеживать ситуацию по самим санкциям, по их приведению в жизнь и следить за тем, чтобы другие компании не вступали в хозяйственные контакты с такого рода предприятиями. Это тоже делается во имя того, чтобы нанести как можно больший урон, попавшим под санкции, сделать ограничения более эффективными.

Исполнительный орган США заинтересован, чтобы все, кто сотрудничает с такими предприятиями в качестве контрагентов, уходили от договоров, не шли ни инвесторами, ни в качестве поставщиков или покупателей продукции. Таким образом, санкции становятся очень серьезным оружием в руках правительств, которые применяют экономические инструменты в своей политике, как форму давления за антидемократические действия или иные факты нарушения прав человека.

Вообще, в уставах всех бизнесов на западе прописаны правила, чтобы их контрагенты соблюдали права человека. Бизнес и права человека там идут не параллельно, а, что называется, нога в ногу. Там уже давно есть формула: те, кто не соблюдает права человека – не могут эффективно управлять ни предприятиями, ни экономикой.

Посмотрите на ту же Швецию, где давно развито понимание единства прав человека и бизнеса. Процветающая страна с наиболее благоприятным для людей формой жизни, прежде всего социальной, экономической и политической. Поэтому эти правила заведены давным-давно, они известны нашему правительству и с этим надо считаться.

Эти принципы нацелены на необходимость соблюдения прав человека, в первую очередь – работников. В случае нарушения западные фирмы могут ограничить поставку оборудования, компонентов технологического производства, закупку продуктов, финансирование предприятий, которые нарушают права человека. Эти аспекты крайне важны.

Да, продуманы соответствующие экономические санкции. В свое время США приостановили ограничительные меры против тех предприятий, которые сегодня попали в список. Начнут они действовать в конце апреля. Но мы должны понимать, что по «Акту о демократии» могут быть задействованы и иные предприятия, а, возможно, и санкции секторального характера. Следовательно, белорусскому правительству следует 10 тысяч раз подумать, прежде чем продолжать такую политику.

Происходят грубейшие нарушения прав человека, в том числе насилие против граждан за их участие в протестах, за инакомыслие в любых его формах и проявлениях. Конечно, цивилизованное мировое сообщество, правительства западной демократии будут реагировать на такие действия со стороны белорусских властей. В том числе и путем применения экономических санкций, которые больно бьют по рукам, кто бы ни оспаривал данный факт.

Как видите, к стране уже применяются и дипломатические санкции, и экономические, и личного характера, когда наши отдельные чиновники становятся не въездными в некоторые страны. Мировое сообщество ищет различные рычаги и способы для того, чтобы принудить правительство действовать в соответствии с демократическими правилами поведения, прежде всего принципами верховенства права, обеспечения прав человека, права на справедливый суд.

– Почему сегодня важно, чтобы международное сообщество вводило экономические ограничения, которые затрагивали бы доходы режима Лукашенко?

– Понятно, что у нас экономика построена на старых советских традициях, крупные предприятия в собственности государства, управляются правительственными назначенцами и, как показывает практика, многие из них вороватые. Вся экономическая политика сосредоточена живущем в прошлом Лукашенко. С другой стороны, мы видим и это уже доказано, что последние годы народ беднеет, а Лукашенко выстраивает дорогущие дворцы, использует дорогие материалы, то есть роскошествует, не считаясь ни с чем. Такое не позволительно для такого рода экономики, как в Беларуси, которая не самая богатая. В бедной стране иметь золотые ершики как у Путина – это просто нонсенс.

Я не экономист, но могу сказать точно, что когда полицейские получают больше учителей, то это говорит о том, что такое государство полицейское. Так вот, у нас давно выстроено полицейское государство. По остаточному принципу закладываются расходы на медицину, культуру, образование, на прочие социально важные для людей вещи.

Чиновники, особенно среднего и высокого ранга, получают огромные жалования от государства не за усердие и значительные успехи своего труда, а за проявление лояльности к своему хозяину, выполнение его провидческих указаний, за послушание. Мало того, они используют свои места и должности для того, чтобы разворовывать страну. Потом выстраивают себе коттеджи за миллион или полтора миллиона долларов, на которые не могли бы собрать и за 20 лет своей службы, приобретают дорогостоящие автомобили, отправляют своих детей на обучение за границу, приобретают там имущество, одним словом – живут на широкую ногу.

Такого рода примеры говорят, что в этом государстве распределение тех благ, которые заработаны рабочими руками, происходит совершенно неправильно и недемократично. Все это в большинстве уходит в пользу чиновничества и полицейского аппарата.

– Какие еще экономические санкции нужно вводить, чтобы парализовать режим Лукашенко? Каким был бы эффект от отключения его от международной платежной системы SWIFT и других жестких мер?

– Если белорусские власти не поймут, чего от них добиваются западные страны, а напротив, будут дальше закручивать гайки, то, конечно, западные страны могут усилить санкционное давление. Это касается и таких секторальных мер, как отключение от SWIFT.

Мы живем в мире, где разделение труда идет повсеместно, и торговля не может жить без того, чтобы не оплачивать закупленное или не получать за проданное. Это все делается через как национальные банки страны, так и через международные. В основном оплата идет за счет иностранной валюты, то есть в долларах и евро. Отключение от SWIFT, где используют долларовые транши, а не наши рублевые, может повлечь очень серьезные последствия для нашей банковской системы. Это окажет негативное влияние на экономику всех отраслей.

Конечно, это очень серьезный удар. Я не исключаю, что можно выжить и в таких условиях. Опустить, так сказать, «железный занавес» и жить своим крестьянским хозяйством, кормиться, что-то делать, но это дорога в каменный век.

Богатая ресурсами Россия и так хиреет, застряв в своем экономическом развитии только оттого, что к ней применены серьезные экономические санкции. Нормально развиваться она не может. Свидетельство тому – тот же «Северный поток-2». Поэтому я сомневаюсь, что белорусский режим сможет выжить в таких условиях.

Возьмем для примера ситуацию с Белорусской АЭС. Даже такие мелкие шажки, как, например, отключение или отказ от покупки электричества у нашей АЭС, ведут к серьезным последствиям. Если внутри страны не будет закупаться электроэнергия, то резко возрастают экономические нужды для показательной работы станции. В таком случае будут появляться излишки атомной энергии и деть их некуда, а это около 20%, если не больше. Это выльется в удорожание электроэнергии, не говоря о других затратах – и охрана, и закупка ядерного топлива, и захоронение ядерных отходов, которое само по себе очень дорогое. Тем самым приведет к дороговизне и ляжет на плечи граждан. Власти будут изымать излишек из нашего с вами кармана.

Понятно, что указанное выше не в пользу экономики, а только усугубляет ситуацию и делает ее нерентабельной, малоэффективной. Мы видим, как предприятия, которые сидят в долгах как в шелках, не могут уже выплачивать заработную плату, потому что у них иссякли оборотные средства. Таким образом, власти создали глубокую долговую экономическую яму, в которую государство рухнет и помогать будет некому. И Россия не спасет, она сама туда тоже падает.

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