СК: Александра Герасименя объявлена в розыск 31 22.04.2021, 18:36

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Александра Герасименя

Легендарная пловчиха возглавляет Фонд солидарности спортсменов.

Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина.

«Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.361 (призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации и глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в Следственном комитете.

Напомним, что легендарная пловчиха Александра Герасименя возглавила Фонд солидарности спортсменов, а в день открытия «Всебелорусского народного собрания» направила письмо Лукашенко. «Вы угнетаете и уничтожаете свой народ, думая, что он вас любит. А он вас ненавидит и просит, чтобы вы быстрее ушли», — обращалась она.

В начале апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Александры Герасимени.

Согласно следствию, Герасименя и исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин распространяли «заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества». Якобы они обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям, направленными на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Также в марте стало известно о том, что у пловчихи отбирают дом в Дроздах.

Олимпийской призерке Александре Герасимени из-за политической ситуации пришлось уехать из Беларуси в Вильнюс. До отъезда ее школе плавания не продлили договор аренды по тем же причинам.

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