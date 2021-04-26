«Сдам подвал в Гомельской области» 1 26.04.2021, 7:33

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Фото Гомельского областного управления МЧС

Белорусы — о тайных желаниях Лукашенко.

Лукашенко снова вернулся к теме «покушения на него» и рассказал о трех способах, как его «собирались убить». Читатели сайта Charter97.org отреагировали на заявления Таракана. Предлагаем вашему вниманию самые яркие комментарии.

«Не надо ограничивать исполнителя желания только стрельбой: можно и усыпить или любой доступный способ».

«Видать, поездка в Москву удалась».

«В Италии при Мусолини был тоже совет безопасности , называемый «большой фашистский совет». И именно он отрешил Мусолини от власти, после чего, как известно, партизаны очень быстро подвесили дуче за ноги на дереве».

«Гаврила ждал в засаде Таракана. Гаврила Таракана застрелил».

«Это — оговорка по Фрейду. Может случится инфаркт или инсульт (от этих болячек никто не застрахован), а он говорит, что именно застрелят».

«Сдам подвал в Гомельской области. Дорого».

«Хорошо-хорошо, застрелят — так застрелят. Спорить не будем».

«Достаточно одного джавелина из кустов…»

«Да после подписания этого декрета ему останется жить считанные минуты: его сразу же пристрелит председатель Совбеза».

«Александр Григорьевич, это же надо было прожить свою никчемную и позорную жизнь так, чтобы ты остался интересен только снайперу».

«Он сам себе подпишет смертный приговор, когда подпишет этот декрет. Почему? Да в этом Совбезе столько желающих стать вместо него».

«Не надо ему в этом мешать! Пусть удавится и стране станет легче».

«Лукашенко, присмотрись, что-то Шуневич, Вакульчик, Караев, Тертель, Макей, Карпенков на тебя косо смотрят».

«Да после подписания этого декрета ему останется жить считанные минуты: его сразу же пристрелит председатель Совбеза», — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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